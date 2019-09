Suspension des cours le 27 septembre 2019 à l'occasion de la manifestation pour le climat

MONTRÉAL, le 20 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Pour la première fois de son histoire, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) décrète qu'il suspendra ses cours le 27 septembre 2019 à 11 h, afin de permettre à ses étudiants et ses étudiantes de participer à la grande manifestation pour le climat. Seuls ses activités d'application pédagogique et ses services commerciaux seront maintenus.

Devant l'ampleur de la mobilisation citoyenne et étudiante, l'ITHQ a pris une décision institutionnelle exceptionnelle. L'urgence climatique presse l'industrie touristique de se positionner par rapport aux nombreux enjeux liés au développement durable. À titre de plus important établissement d'enseignement en tourisme, hôtellerie et restauration au Canada, l'ITHQ est conscient de sa propre responsabilité quant à la sensibilisation de la relève et met tout en œuvre pour réduire son empreinte écologique au quotidien.

L'ITHQ travaille activement pour que les fondements et les principes entourant le développement durable soient inclus dans ses différents programmes d'enseignement. Les chercheurs du GastronomiQc Lab, l'unité mixte de recherche de l'ITHQ et de l'Université Laval, s'intéressent également à la durabilité en restauration et présentent un grand symposium international sur le sujet le 30 septembre prochain.

« Nos étudiants ont la chance de travailler selon des pratiques durables et d'acquérir des connaissances leur permettant de développer des réflexes écoresponsables. Ils sont les restaurateurs, les hôteliers et les gestionnaires de demain! Nous avons à cœur qu'ils puissent participer à ce grand mouvement collectif pour la planète et qu'une fois sur le marché du travail, ils mettent leur créativité au service d'un tourisme durable. » - Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ

Au chapitre de sa responsabilité environnementale, l'ITHQ met notamment en valeur 80 % de ses matières résiduelles, détournant ainsi chaque année des sites d'enfouissement quelque 200 tonnes de matières recyclables de même que de déchets alimentaires et électroniques. À la suite de l'analyse de son bâtiment et de l'évaluation de ses pratiques environnementales et sociales, l'ITHQ a récemment obtenu le niveau 2 de la certification LEAF, confirmant ainsi son statut d'établissement écoresponsable. Quant à lui, le Restaurant de l'ITHQ se veut depuis plusieurs années une vitrine d'ingrédients et de vins d'ici. Son offre alimentaire est constituée à 80 % de produits locaux.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école quatre étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et deux unités de recherche, il est le seul établissement au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de sa formation qui répond aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre également des cours aux professionnels et au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

SOURCE Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Renseignements: Ophélie Simoncelli, Responsable des relations publiques, Direction des communications, ITHQ, 514 282-5111, poste 4078, ophelie.simoncelli@ithq.qc.ca

Related Links

www.ithq.qc.ca