DUBAÏ, EAU, 17 décembre 2025 /CNW/ - Le soir du 14 décembre (heure locale), des feux d'artifice ont illuminé le ciel nocturne de Dubaï, jetant un dernier éclat au-dessus du site des Jeux paralympiques asiatiques de la jeunesse 2025, qui se sont conclus sous un tonnerre d'applaudissements. Partenaire officiel exclusif de l'événement pour la mobilité, Chery a mis à contribution ses compétences technologiques intégratrices pour soutenir les Jeux du début à la fin en créant de nombreux temps forts mémorables. Parmi ceux-ci, on peut citer l'allocution conjointe du robot AiMOGA Mornine et du président du Comité paralympique asiatique, M. Mijad, lors de l'ouverture de révolutionnaires cérémonies de remise de prix animées par des robots, les dons d'équipement de protection solaire à tous les athlètes avant la compétition, ou encore les services continus de navette et d'accompagnement, assurés tout au long de l'événement par une flotte de voitures familiales TIGGO. L'entreprise Chery s'est montrée pleinement attachée à faciliter à la fois la préparation et la réussite des Jeux. C'est ce qu'a souligné Zhu Shaodong, vice-président directeur de Chery International, dans son discours lors de la cérémonie de clôture : « La marque Chery reste guidée par le principe de véhicules conçus dans un endroit, pour cet endroit et qui incarnent cet endroit, afin de contribuer au développement durable mondial. Soutenir des événements sportifs pour rendre à la société ce qu'elle a apporté à Chery est à la fois un honneur et un motif de fierté. »

Discours en direct de Zhu Shaodong, vice-président directeur de Chery International (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

Respectant ses engagements en matière d'ESG, Chery a établi de nombreuses « usines vertes » de classe mondiale afin de favoriser la transition continue vers la fabrication durable. L'entreprise collabore également avec des organisations internationales, dont l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), en participant à des initiatives écologiques comme la préservation des herbiers marins. Parallèlement, Chery reste fidèle à son engagement à long terme en faveur du bien-être des personnes handicapées et des enfants, grâce à son travail avec l'UNICEF pour encourager l'éducation de près de 40 millions d'enfants dans le monde. En outre, la marque Chery s'est associée de manière proactive au Comité national paralympique du Kazakhstan et au Comité paralympique asiatique pour mener à bien divers programmes d'intégration. Lors du Sommet des utilisateurs de la marque Chery en octobre 2025, elle s'est une fois de plus placée au premirer plan en formant l'Alliance mondiale pour l'ESG, afin de partager des initiatives de développement durable avec son réseau mondial de concessionnaires et d'étendre les pratiques responsables à l'ensemble de la chaîne de valeur.

Alors que les Jeux touchent à leur fin, Chery compte aller de l'avant, avec la technologie comme force motrice et la responsabilité comme pierre angulaire, en s'efforçant non seulement d'obtenir des succès commerciaux, mais aussi de construire un avenir plus inclusif et plus courageux pour la société dans son ensemble.

