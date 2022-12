Surveiller les eaux de surface depuis l'espace pour aider à contrer les effets des changements climatiques

LONGUEUIL, QC, le 16 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La mission SWOT de topographie des surfaces d'eau océaniques et continentales a été lancée ce matin sur une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base aérienne Vandenberg en Californie. Dotée d'une technologie novatrice, cette mission permettra de sonder pour la première fois la quasi-totalité des eaux de la Terre. Elle fournira aux scientifiques des mesures précises du niveau des océans et des eaux continentales, ce qui les aidera à comprendre comment contrer les effets des changements climatiques et à améliorer la gestion de l'eau.

La mission SWOT de la NASA et du Centre national d'études spatiales est réalisée en collaboration avec l'Agence spatiale canadienne et l'Agence spatiale du Royaume-Uni.

L'Agence spatiale canadienne a fourni à la mission des klystrons à interaction étendue pour le radar principal de la NASA. Cet élément amplifie le signal du radar, qui pourra ainsi mesurer les menus détails de la topographie de la surface des océans et permettra de suivre l'évolution des étendues d'eau au fil du temps.

Avec les données de la mission SWOT, des chercheurs canadiens se pencheront sur des questions climatiques urgentes telles que la disponibilité des ressources en eau douce et l'évolution des océans, des côtes et des eaux continentales. Ces données serviront aussi dans les domaines suivants : sécurité maritime, gestion de l'eau, surveillance environnementale, pêche, transport maritime et développement durable dans le Nord. Les données de la mission SWOT seront ouvertes.

« Les chercheurs et la technologie du Canada joueront un rôle déterminant dans le levé de la quasi-totalité de l'eau sur Terre. Grâce à la contribution de l'Agence spatiale canadienne à la mission SWOT, nous obtiendrons des données cruciales pour mieux comprendre et résoudre certains problèmes mondiaux, comme les changements climatiques, et pour améliorer notre gestion de l'eau en tant que ressource stratégique. En travaillant de concert avec nos partenaires internationaux, nous pouvons accomplir de grandes choses. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Le Canada a tout à gagner de cette mission satellitaire. Notre pays a le plus long littoral du monde et compte des millions de lacs, de réservoirs et de cours d'eau. Les données de ce satellite sur le niveau de l'eau pourraient grandement aider nos scientifiques à établir des prévisions plus exactes sur les phénomènes météorologiques violents, les inondations et les sécheresses ainsi qu'à mieux comprendre les conséquences des changements climatiques, en particulier dans les régions éloignées et vulnérables, comme dans le Nord canadien. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Je suis ravie que le Canada fasse partie de cette initiative mondiale sans précédent en matière de topographie. Cette mission fournira aux scientifiques canadiens des données précieuses pour les aider à comprendre nos océans, notre vaste littoral et les répercussions des changements climatiques sur nos eaux. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Les données de la mission SWOT pourraient contribuer à améliorer la prestation de nombreux services liés à l'eau au Canada, comme la navigation, les prévisions météorologiques et les systèmes d'annonce de crue.





Des chercheurs canadiens s'intéressent aussi aux ressources en eau des communautés nordiques, à l'approvisionnement en eau propre, aux estuaires, aux zones côtières, aux marées, à l'hydroélectricité ainsi qu'aux courants et aux vagues des océans.





Il est important de comprendre l'état des océans et de leurs interactions avec l'atmosphère pour établir des projections climatiques exactes.





Des chercheurs canadiens faisant partie de l'équipe scientifique de la mission SWOT depuis 2015 ont aidé à définir les objectifs scientifiques, à établir des modèles numériques, à étudier des phénomènes pertinents et à équiper des sites clés à travers le Canada.





Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada, l'Université de Sherbrooke, l'Université de Toronto, l'Université McGill, l'Université Dalhousie, l'Université Wilfrid-Laurier et l'Université Laval sont les organisations chargées du développement des activités scientifiques et des applications de la mission SWOT.





Les klystrons à interaction élargie que l'Agence spatiale canadienne a fournis au satellite de la mission SWOT ont été construits par l'entreprise ontarienne Communications & Power Industries Canada Inc., reconnue mondialement pour son expertise dans ce domaine.

