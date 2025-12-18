Surveillance par radar photo mobile sur l'autoroute 50 à Grenville-sur-la-Rouge

SAINT-JÉRÔME, QC, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que l'autoroute 50 (Guy-Lafleur) fait maintenant l'objet d'une surveillance par système de détection (radar photo mobile) à Grenville-sur-la-Rouge. Celle-ci est effectuée :

en direction ouest, entre l'intersection du chemin Whinfield et celle du chemin Falloon; en direction est, entre le chemin Kilmar et la route 344 (chemin Scotch).



Cette mesure s'ajoute à celles déjà mises en place afin d'améliorer la sécurité routière sur l'autoroute 50. Ce tronçon a été ciblé en raison des nombreux excès de vitesse et d'une surreprésentation des accidents de la route par rapport aux secteurs limitrophes. Il est d'ailleurs prévu, en 2026, d'installer une glissière médiane semi-rigide dans la portion de l'autoroute située entre le chemin Scotch, à Grenville-sur-la-Rouge, et un kilomètre à l'est de la montée Rochon, à Brownsburg-Chatham, soit une longueur d'environ 10 km.

Faits saillants

Les radars photo ont été implantés au Québec en 2009. Depuis, les analyses ont démontré qu'ils contribuent à réduire les risques d'accidents corporels jusqu'à 42,9 % sur les autoroutes.

Une signalisation installée en amont informe les usagers de la route de la présence d'un radar photo.

Les amendes et les frais découlant des infractions détectées par les radars photo sont versés au Fonds de la sécurité routière. Ces sommes sont exclusivement affectées au financement de mesures ou de programmes de sécurité routière ainsi qu'au soutien offert aux victimes de la route.

