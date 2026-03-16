Surveillance des véhicules lourds : Des véhicules interceptés en surcharge

QUÉBEC, le 16 mars 2026 /CNW/ - Le 10 mars dernier, des contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) sont intervenus à la demande des policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour vérifier la charge de véhicules lourds transportant de la terre.

Trois véhicules lourds circulaient avec des charges supérieures à celles permises. Les surcharges constatées excédaient respectivement de 5 200 kg, 9 000 kg et 13 850 kg les charges permises. Les transporteurs concernés ont tous reçu un constat d'infraction.

Deux véhicules ont également été remisés, car le propriétaire n'était pas inscrit au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds de la Commission des transports du Québec (CTQ). Les propriétaires concernés ont reçu un constat d'infraction assorti d'une amende de 724 $ pour avoir exploité un véhicule lourd sans être inscrits au registre de la CTQ.

Bientôt la période de dégel

À l'approche de la période de dégel, il est important de rappeler que la circulation d'un véhicule en surcharge, quel qu'il soit, accélère la dégradation du réseau routier et augmente par le fait même les coûts de remise en état. Les dates visées pour la période de dégel 2026 sont affichées sur le site Web du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Selon l'évolution des conditions météorologiques, le début et la fin de la période de restriction des charges peuvent être devancés ou retardés.

Les contrôleuses routières et les contrôleurs routiers sont des agents de la paix qui, par leurs actions, assurent une plus grande sécurité aux usagers et usagères de la route. De plus, ils protègent le réseau routier et veillent au maintien de l'équité concurrentielle dans le domaine du transport routier de personnes et de biens au Québec.

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SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Pour information : Jonathan Beauvais, Lieutenant et coordonnateur provincial aux communications, Contrôle routier Québec, Société de l'assurance automobile du Québec, Tél. : 418 997-7633