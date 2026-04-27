QUÉBEC, le 27 avril 2026 /CNW/ - Le 23 avril, au poste de contrôle de Deauville en Estrie, les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) ont intercepté un poids lourd circulant avec une surcharge exceptionnelle de 25 850 kg. En période de dégel, cette surcharge accélère la détérioration de la chaussée, mais compromet aussi la sécurité des usagers.

25 tonnes de trop, du lait sur la chaussée et des composantes fissurées: un poids lourd dangereux intercepté en Estrie (Groupe CNW/Société de l'assurance automobile du Québec) 25 tonnes de trop, du lait sur la chaussée et des composantes fissurées: un poids lourd dangereux intercepté en Estrie (Groupe CNW/Société de l'assurance automobile du Québec)

Lors de l'intervention, le camion muni d'une remorque‑citerne transportant des produits laitiers affichait une masse totale de 70 850 kg, alors que le poids maximal autorisé pour ce type de véhicule est fixé à 45 000 kg en période de dégel. Le transporteur fautif a reçu un constat d'infraction de 4 200 $ pour avoir circulé avec une charge excédant les limites prévues à son permis spécial.

Les agents ont également constaté que la citerne était excessivement remplie, provoquant des pertes de chargement par le haut de la citerne tout au long du trajet. À chaque mouvement de l'ensemble routier, des écoulements de lait se produisaient, représentant un risque pour la sécurité et l'environnement. Un deuxième constat d'infraction de 1 218 $ a été émis à l'exploitant.

L'inspection mécanique a par ailleurs révélé une défectuosité majeure : le longeron arrière de la citerne était fissuré, de part et d'autre de la plaque d'accouplement. En raison de ces manquements, l'ensemble de véhicules a été mis hors service jusqu'à ce qu'il soit rendu conforme.

La surcharge est encore plus grave en période de dégel

La circulation de véhicules lourds en surcharge accélère la dégradation du réseau routier et engendre des coûts importants de remise en état. En période de dégel, la structure routière est de 30 à 70 % plus fragile qu'en temps normal. Un seul véhicule en surcharge peut causer des dommages significatifs.

De plus, un véhicule lourd surchargé est moins sécuritaire parce que son freinage, sa tenue de route et sa stabilité sont compromis.

Rappel important aux transporteurs

Contrôle routier Québec rappelle aux conductrices et conducteurs de véhicules lourds ainsi qu'aux expéditeurs que les limites de charge autorisées sont réduites pendant la période de dégel sur l'ensemble du réseau routier public.

Les dates de la période de dégel 2026 sont disponibles sur le site Web du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD). Selon l'évolution des conditions météorologiques, ces dates peuvent être devancées ou retardées.



À propos de Contrôle routier Québec (CRQ)

CRQ est responsable de l'application des lois et règlements régissant l'industrie du transport. Il a pour mission de surveiller et de contrôler le transport routier de personnes et de biens au Québec afin d'accroître la sécurité des usagers de la route, d'assurer la protection du réseau routier et de veiller au maintien de l'équité concurrentielle dans le domaine du transport des personnes et des biens.

Source :

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SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

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