QUÉBEC, le 29 avril 2026 /CNW/ - Le 28 avril, au poste de contrôle routier de Saint-Célestin, dans le Centre-du-Québec, des contrôleurs routiers de la SAAQ ont intercepté un conducteur qui se trouvait au volant d'un poids lourd présentant 9 défectuosités majeures et 30 défectuosités mineures, et ce, après avoir ignoré le délai de 48 heures qui lui avait été accordé deux semaines plus tôt pour faire des réparations sur son véhicule.

Au cours de l'inspection réalisée hier près de Trois-Rivières, les contrôleurs ont notamment fait les constatations suivantes :

Conducteur négligeant sur poids lourd dangereux : 10 constats d’infraction remis en une seule interception (Groupe CNW/Société de l'assurance automobile du Québec) Conducteur négligeant sur poids lourd dangereux : 10 constats d’infraction remis en une seule interception (Groupe CNW/Société de l'assurance automobile du Québec)

deux des pneus jumelés du même assemblage de roues du camion présentaient des rainures adjacentes d'une profondeur inférieure à 0,8 mm;

une des brides de fixation était mal fixée, ce qui permettait le déplacement de l'essieu;

une fuite d'air de plus de 103,5 kPa se produisait lors de l'application des freins;

les longerons de la semi-remorque étaient fissurés à six endroits.

Ces défectuosités ont entraîné la mise hors service immédiate du poids lourd afin d'assurer la sécurité des usagers de la route. Chacun des propriétaires concernés a reçu un constat d'infraction assorti d'une amende de 1 218 $ pour ne pas avoir maintenu le véhicule en bon état mécanique.

Le conducteur ne respectait pas les règles concernant les heures de conduite et de repos ainsi que les règles relatives à la ronde de sécurité obligatoire. Il a conséquemment reçu des amendes totalisant 3 009 $. Des constats d'infraction assortis d'amendes totalisant 3 033 $ ont également été remis à l'exploitant du mouvement de transport. Au total, ce sont 10 constats d'infraction qui ont été délivrés pour cette seule interception.

Le poids lourd a été remorqué à la fourrière pour y être remisé jusqu'à ce que toutes les défectuosités mécaniques constatées soient réparées.

Contrôle routier Québec (CRQ) souhaite rappeler à tous les conducteurs, conductrices et transporteurs l'importance d'inspecter et d'entretenir leurs véhicules et de veiller au respect des lois et règlements afin de prévenir des incidents pouvant avoir de graves conséquences.

À propos de Contrôle routier Québec

CRQ est responsable de l'application des lois et règlements régissant l'industrie du transport. Il a pour mission de surveiller et de contrôler le transport routier de personnes et de biens au Québec afin d'accroître la sécurité des usagers de la route, d'assurer la protection du réseau routier et de veiller au maintien de l'équité concurrentielle dans le domaine du transport des personnes et des biens.

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

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