Permis moto en Gaspésie : des services d'évaluation revus pour une sécurité accrue

QUÉBEC, le 30 avril 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) souhaite informer sa clientèle de la péninsule gaspésienne et des environs que le Centre de services de Bonaventure sera dorénavant le lieu désigné de la région pour la tenue des examens de moto en circuit fermé, tandis que le Centre de services de Gaspé deviendra le lieu attitré pour la réalisation des examens de moto sur route. Cette évolution vise à offrir un environnement mieux adapté et conforme aux exigences les plus élevées en matière de sécurité.

Ce changement s'appuie sur une analyse de la demande régionale ainsi que sur la disponibilité d'infrastructures adéquates et sécuritaires permettant d'évaluer les compétences de conduite des candidats et candidates. Il est également le fruit d'un travail réalisé en étroite collaboration avec les partenaires du milieu, y compris notamment l'école de conduite, qui ont été consultés afin d'assurer une mise en œuvre adaptée aux réalités régionales.

Il importe de rappeler que l'examen pratique exigé pour l'obtention du permis moto est offert uniquement sur rendez-vous. Dans la région, ce service est utilisé par environ 50 clients et clientes annuellement. Il constitue un service à délivrance unique dans le parcours d'un conducteur ou d'une conductrice.

Fidèle à sa mission, la SAAQ demeure engagée à offrir des services efficaces et adaptés aux besoins de la population.

La SAAQ tient également à préciser que tous les autres services offerts dans les centres de Bonaventure et de Gaspé demeurent inchangés. Elle remercie sa clientèle pour sa compréhension et sa collaboration dans le cadre de ces modifications.

Sources : saaq.gouv.qc.ca

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SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

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