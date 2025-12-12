Ouverture du nouveau point de service de la SAAQ de Lebel-sur-Quévillon en 2026

LEBEL-SUR-QUÉVILLON, QC, le 12 déc. 2025 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et le Comité stratégique en développement économique de Lebel-sur-Quévillon (Comité 5000) annoncent que le nouveau point de service de la SAAQ, situé au 223, place Quévillon, ouvrira ses portes le 19 janvier 2026.

Heures d'ouverture

Le point de service sera ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h.

Services Québec assurera les services jusqu'au 30 décembre prochain. Par la suite, les clientes et clients sont invités à réaliser plusieurs des transactions via les services en ligne jusqu'à la réouverture de la nouvelle succursale. La SAAQ invite sa clientèle à être prévoyante en prenant un rendez-vous d'ici le 30 décembre si elle souhaite se prévaloir d'un service au début janvier.

Disponibles en tout temps, les services en ligne permettent d'éviter un déplacement. De plus, il est également possible d'effectuer ses paiements de permis ou d'immatriculation directement via son établissement financier. Enfin, le point de service de Senneterre pourra accueillir la clientèle en cas de besoin spécifique entre le 3 janvier et le 18 janvier.

Rappelons que la SAAQ a choisi d'être en partenariat avec des organisations locales pour maintenir une offre de service de proximité et de qualité aux citoyens et citoyennes, adaptée à la réalité de leur région.

Pour gagner du temps et diminuer l'attente, la SAAQ recommande fortement à ses clients et clientes de prendre rendez-vous avant de se rendre dans un point de service.

