Ouverture du nouveau point de service de la SAAQ de La Tuque en 2026

LA TUQUE, QC, le 12 déc. 2025 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et la Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Saint-Maurice annoncent que le nouveau point de service de la SAAQ, situé au 547-C, rue Commerciale, à La Tuque, ouvrira ses portes le 19 janvier 2026.

Heures d'ouverture

Lundi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Mardi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Mercredi, de 9 h à 13 h 30

Jeudi, de 9 h à 12 h et 13 h à 17 h 30

Vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h

Services Québec assurera les services jusqu'au 30 décembre prochain. Par la suite, les clientes et clients sont invités à réaliser plusieurs des transactions via les services en ligne jusqu'à la réouverture de la nouvelle succursale. La SAAQ invite sa clientèle à être prévoyante en prenant un rendez-vous d'ici le 30 décembre si elle souhaite se prévaloir d'un service au début janvier.

Disponibles en tout temps, les services en ligne permettent de gagner du temps en évitant un déplacement. De plus, il est également possible d'effectuer ses paiements de permis ou d'immatriculation directement via son établissement financier. Enfin, le Centre de services de Shawinigan pourra accueillir la clientèle en cas de besoin spécifique entre le 3 et le 18 janvier.

Rappelons que la SAAQ a choisi d'établir des partenariats avec des organisations locales pour maintenir une offre de service de proximité et de qualité pour les citoyens et citoyennes, adaptée à la réalité de leur région.

Pour gagner du temps et diminuer l'attente, la SAAQ recommande fortement à ses clients et clientes de prendre rendez-vous avant de se déplacer en point de service.

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Source : Relations médias SAAQ, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541, saaq.gouv.qc.ca, Salle de presse - SAAQ (gouv.qc.ca); Pour information : Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Saint-Maurice, Carolane Côté, Directrice Générale, 819 523-9933