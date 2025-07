L'Institut Tshakapesh et BAnQ s'unissent pour préserver et valoriser le patrimoine innu

Par cette entente, BAnQ s'engage à accompagner l'Institut Tshakapesh en lui facilitant l'accès aux documents relatifs aux communautés innues conservés dans ses fonds d'archives et leur utilisation. L'Institut pourra ainsi plus aisément en obtenir des reproductions et, lorsque c'est possible, les verser dans sa base de données. De plus, BAnQ offrira de l'accompagnement à la recherche ainsi que de la formation à la numérisation à l'équipe de l'Institut.

En retour, l'Institut Tshakapesh contribuera à enrichir les données sur le patrimoine innu conservé dans les fonds d'archives de BAnQ. Cette contribution se manifestera notamment par la réalisation d'une tournée dans les communautés innues visant à recueillir des informations et des éléments culturels complémentaires.

Ensemble, enrichir et partager la connaissance

Par cette démarche, l'Institut Tshakapesh et BAnQ entendent favoriser une meilleure compréhension du patrimoine innu et en accroître l'accessibilité.

Cette entente marque une étape importante dans la reconnaissance et la mise en valeur des savoirs, des traditions et de l'histoire du peuple innu. Le projet permettra de documenter et de rendre accessible un riche héritage culturel, tout en respectant les principes d'autodétermination et de transmission intergénérationnelle.

Ce projet s'inscrit dans une démarche collaborative respectueuse et contribuera à renforcer les liens entre les institutions culturelles québécoises et les Premiers Peuples. Il découle d'un mandat délégué à l'Institut Tshakapesh par les Chefs des conseils des Innus et d'une entente avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec visant la mise en œuvre d'un plan de développement pour le patrimoine matériel et immatériel de la Nation innue.

Citations

« Cette collaboration avec BAnQ est une reconnaissance importante de la richesse de notre culture et de notre droit à la raconter et à la transmettre selon nos propres voix. »

« Nenu e uitshi-atussemituht Mashinaikanitshuap Tshakapesh mak BAnQ, nishtuapatakanu eshpish ishpitenitakuak tshitaitunnu mak nishtuapatakanu tekuak tshitipenitamunnu tshetshi uauitamaku kie ashu-patshitinamaku ne tshitaitunnu miam tshinanu etenitamaku. »

Rita Mestokosho, présidente du conseil d'administration de l'Institut Tshakapesh

« Nous remercions Mme Mestokosho et l'Institut Tshakapesh pour leur confiance. Cette collaboration nous permet de valoriser les archives liées à la Nation innue et d'enrichir notre mémoire collective par une meilleure compréhension de son histoire. »

Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ

À propos de l'Institut Tshakapesh

L'Institut Tshakapesh, au service des communautés membres et de la Nation innue, œuvre à la sauvegarde et à la promotion de l'innu-aitun (culture innue) et de l'innu-aimun (langue innue); il assure un soutien à la conservation du patrimoine culturel, à l'aménagement linguistique et encourage l'expression artistique. L'Institut Tshakapesh joue un rôle déterminant dans l'éducation, notamment dans la réussite éducative et le développement identitaire de la jeunesse innue.

À propos de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) offre à toute la population du Québec des milieux stimulants pour découvrir et apprendre toute la vie, et ce, gratuitement.

En ligne comme dans ses 12 édifices répartis sur le territoire, elle rassemble et partage l'histoire et la culture du Québec tout en ouvrant des horizons sur le savoir du monde entier. Des millions de trésors (livres, revues et journaux, films, musique, images, archives, etc.) y sont accessibles à tous et conservés précieusement pour les générations futures. banq.qc.ca

SOURCE Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Sources et renseignements : Institut Tshakapesh, Andrée Ruest, Conseillère experte, Secteur Communications, 418 965-3133, [email protected]; Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Claire-Hélène Lengellé, Responsable des relations avec les médias, 514 873-1101, poste 3199, [email protected]