Ce prix récompense des projets innovants de type étude de cas conçus pour automatiser, optimiser, rationaliser et améliorer la chaîne d'approvisionnement.

FORT WAYNE, Ind., le 27 juin 2023 /CNW/ - Tecsys, un chef de file dans le domaine des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, et Parkview Health, un important système de santé situé dans l'Indiana, ont été conjointement reconnus par Supply & Demand Chain Executive comme lauréats du Top Supply Chain Projects Award de cette année pour leur projet révolutionnaire de transformation de la chaîne d'approvisionnement qui intégre les produits pharmaceutiques dans les processus plus larges de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé. Ce prix récompense des projets innovants de type étude de cas conçus pour automatiser, optimiser, rationaliser et améliorer la chaîne d'approvisionnement.

« De la planification de la demande et des prévisions à la mise en œuvre de l'automatisation ultime des entrepôts, les douze derniers mois ont vu les entreprises du secteur de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique se moderniser, s'améliorer et s'adapter afin d'atteindre une plus grande efficacité tout au long de la chaîne », déclare Marina Mayer, rédactrice en chef de Supply & Demand Chain Executive et de Food Logistics. « C'est pourquoi il est important que les chaînes d'approvisionnement d'aujourd'hui fonctionnent sur la base de la collaboration. [...] Ce sont ces partenariats qui ont permis à de nombreuses organisations de la chaîne d'approvisionnement de mieux gérer les stocks, de réduire les coûts, de retenir les employés, de suivre les données et les analyses et de renforcer la résilience pour faire face aux perturbations qui pourraient surgir. »

La collaboration entre Tecsys et Parkview Health a conduit à une transparence de bout en bout de tous les achats et stocks de fournitures, y compris les fournitures médicales/chirurgicales et les produits pharmaceutiques. Cela a permis à Parkview Health de réduire les coûts, d'augmenter l'efficacité et de capitaliser sur les possibilités d'économies, tout en s'assurant que les cliniciens disposent des produits dont ils ont besoin pour soigner les patients.

« Nous avons mis en place une chaîne d'approvisionnement numérique automatisée de bout en bout au sein du réseau Parkview Health, et Tecsys a joué un rôle crucial dans cette transformation », a déclaré Donna Van Vlerah, vice-présidente principale de la division d'assistance de Parkview Health. « Nous acceptons ce prix en reconnaissant qu'en collaborant avec notre partenaire technologique, nous avons réalisé quelque chose d'innovant et de très efficace dans le fonctionnement de notre chaîne d'approvisionnement à grande échelle et dans le meilleur intérêt de nos patients. »

La synchronisation entre la pharmacie de Parkview Health et l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé a permis d'obtenir des résultats significatifs et durables. Il s'agit notamment d'une visibilité globale pour une prise de décision éclairée, d'une gestion optimisée des stocks, d'un approvisionnement électronique pour tous les achats de médicaments avec des prix précis et actualisés, de processus rationalisés pour une plus grande efficacité parmi les membres du personnel de la pharmacie, et du soutien de plusieurs gammes de prix pour plusieurs catégories de commerce.

« C'est un privilège de s'associer à des chefs de file du secteur de la santé comme Parkview Health, qui sont prêts à remettre le statu quo en question pour obtenir des résultats extraordinaires », ajoute Valerie Bandy, Pharm.D., MBA, directrice principale des solutions de pharmacie chez Tecsys. « En nous associant à Parkview Health, nous avons combiné notre expertise de pointe en matière de chaîne d'approvisionnement avec une équipe hautement qualifiée afin d'établir une nouvelle référence pour l'avenir de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé. »

Cette victoire commune témoigne de la réussite du partenariat entre Tecsys et Parkview Health, et de leur engagement commun en faveur de l'innovation et de l'efficacité des processus de la chaîne d'approvisionnement. Elle sert de modèle à d'autres systèmes de santé qui cherchent à intégrer les produits pharmaceutiques dans leurs processus plus étendus de chaîne d'approvisionnement en produits de santé.

Allez à https://sdce.me/av7r0h pour consulter la liste complète des lauréats des meilleurs projets de la chaîne d'approvisionnement. Allez à www.SDCExec.com/awards pour en savoir plus sur les prochains prix de Supply & Demand Chain Executive.

À propos de Supply & Demand Chain Executive

Supply & Demand Chain Executive est la seule publication sur la chaîne d'approvisionnement qui couvre l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement mondiale, en mettant l'accent sur le camionnage, l'entreposage, l'emballage, l'approvisionnement, la gestion des risques, le développement professionnel et bien plus encore. Supply & Demand Chain Executive et sa publication sœur Food Logistics ont également organisé le sommet SCN et le forum sur les femmes dans la chaîne d'approvisionnement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.SDCExec.com .

À propos de Parkview Health

Parkview Health est un système de santé communautaire à but non lucratif qui dessert une population de plus de 1,3 million de personnes dans le nord-est de l'Indiana et le nord-ouest de l'Ohio. La mission de Parkview Health est d'améliorer la santé et d'inspirer le bien-être dans les communautés qu'elle dessert. Comptant plus de 15 000 collaborateurs, c'est le plus grand employeur de la région. Parkview Health comprend 10 hôpitaux et un vaste réseau de médecins de soins primaires et spécialisés.

À propos de Tecsys

Depuis notre création il y a 40 ans, beaucoup de choses ont changé dans le domaine de la technologie de la chaîne d'approvisionnement. Mais une chose est restée constante : en développant des solutions dynamiques et innovantes pour la chaîne d'approvisionnement, Tecsys a équipé les organisations pour leur permettre de croître et d'acquérir un avantage concurrentiel. Au service des secteurs de la santé, de la distribution et du commerce convergent, et couvrant de multiples marchés complexes, réglementés et à fort volume, Tecsys propose des solutions de gestion d'entrepôt, de distribution et de transport, de gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation, de gestion des commandes au détail, ainsi que des solutions complètes de gestion financière et d'analyse.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour plus d'informations sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732655/TECSYS_Logo.jpg

SOURCE Tecsys Inc.

Renseignements: CONTACTS: Relations publiques de Tecsys: Adam Polka [email protected]; Relations publiques de Parkview : Tami Brigle [email protected];Renseignements généraux : [email protected] ; Relations avec les investisseurs : [email protected];Téléphone : 514 866-0001 ou 800 922-8649