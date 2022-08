Suppléance occasionnelle dans les établissements scolaires - Entente entre le gouvernement, la Fédération des syndicats de l'enseignement et l'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec

QUÉBEC, le 23 août 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, est heureux d'annoncer la conclusion d'une entente entre le gouvernement, la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) et l'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ). Cette entente comporte deux volets : l'amélioration des conditions salariales du personnel enseignant légalement qualifié chargé de faire de la suppléance occasionnelle ainsi que la mise en œuvre de diverses actions locales pour faire face aux défis de main-d'œuvre dans le secteur de l'éducation.

Cette entente sera en vigueur dès la présente rentrée scolaire, et ce, pour une durée d'un an. Les parties discuteront par la suite de ces mesures lors du renouvellement de la convention collective qui viendra à échéance le 31 mars 2023.

Le gouvernement laissera le temps à la FSE-CSQ et à l'APEQ de présenter l'entente à leurs instances avant de la commenter davantage.

Citations :

« Je suis très heureux de la conclusion de cette entente. D'un commun accord, le gouvernement, la

FSE-CSQ et l'APEQ n'ont pas attendu le début des prochaines négociations pour s'attaquer rapidement à un important enjeu de main-d'œuvre et garantir aux élèves les services auxquels ils ont droit. Cette entente témoigne, une fois de plus, que nous sommes à l'écoute des préoccupations et besoins des élèves, du personnel enseignant et des parents. Nous tenons parole en reconnaissant le travail des enseignants et en valorisant leur profession. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Je tiens à féliciter les équipes de négociation pour leur excellent travail qui a conduit à cette entente hors convention. Pour le gouvernement, il était primordial d'investir rapidement dans la réussite des élèves et le mieux-être du personnel suppléant occasionnel. Je profite de l'occasion pour remercier le personnel suppléant occasionnel du réseau scolaire. C'est grâce à votre remarquable travail quotidien et à celui de tout le personnel scolaire que nous pouvons maintenir des services de qualité dans les écoles de l'ensemble du Québec. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

