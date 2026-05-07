HONG KONG, le 7 mai 2026 /CNW/ - Le 29 avril 2026, SUNMI Technology Group Co., Ltd., un chef de file mondial de l'internet des objets d'entreprise, a été officiellement inscrit au tableau principal de la Bourse de Hong Kong sous le code boursier 06810.HK, devenant la première société cotée en bourse au monde dans le secteur de l'internet des objets d'entreprise.

À l'intérieur de la salle de négociation de la Bourse de Hong Kong, le fondateur, président du conseil et chef de la direction Jack Lin, ainsi que l'équipe de direction principale, ont sonné le gong d'inscription protocolaire, marquant l'entrée officielle de SUNMI Technology sur le marché international des capitaux.

L'introduction en bourse de Hong Kong de SUNMI a été sursouscrite plus de 2 000 fois, soulevant plus d'un milliard HKD avec un cours d'ouverture de 97,5 HKD par action, en hausse de 292,2 % par rapport au cours d'émission, et une capitalisation boursière dépassant 40 milliards HKD le premier jour de négociation.

Lors du dîner de célébration, le fondateur Zhe Lin a déclaré : « Le chemin parcouru par SUNMI a été rendu possible grâce aux opportunités de notre époque, au soutien du gouvernement, à la confiance des investisseurs et des partenaires, et surtout au dévouement de chaque employé de SUNMI. Le gong que nous avons fait sonner aujourd'hui symbolise plus qu'un jalon pour l'entreprise. C'est un nouveau départ pour construire un niveau ordre inédit de confiance numérique pour les commerçants du monde entier, où l'équité renforce chaque rêve d'entreprise. »

Alors que l'IA redéfinit le commerce mondial, SUNMI continuera de diriger l'ère Business 4.0 en connectant les entreprises par l'IoT et en habilitant les commerçants à prendre des décisions grâce à l'IA. Il s'agit non seulement d'un pari technologique, mais aussi d'un engagement en faveur de l'égalité commerciale, permettant aux petits et moyens commerçants d'accéder aux mêmes capacités intelligentes que les grandes entreprises, sans avoir à construire leurs propres équipes d'algorithmes.

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SOURCE SUNMI Technology

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