SINGAPOUR, 14 novembre 2025 /CNW/ - SUNMI, un chef de file mondial des appareils commerciaux intelligents, est devenu une organisation participante principale (PPO) du Conseil des normes de sécurité PCI (PCI SSC). Cette nomination historique, annoncée lors de la réunion communautaire 2025 du PCI SSC à Bangkok, marque l'évolution stratégique de SUNMI, qui passe du statut de rigoureux applicateur des normes de sécurité des paiements à celui de contributeur actif à leur élaboration.

Ce nouveau rôle permet à SUNMI d'intégrer directement sa vaste expérience pratique des terminaux de paiement et d'IdO intelligents basés sur Android dans l'élaboration de cadres de sécurité mondiaux, faisant ainsi progresser sa mission qui consiste à « sécuriser l'avenir du commerce ».

De simple applicateur à contributeur

SUNMI considère depuis longtemps la sécurité des paiements comme une compétence fondamentale et applique strictement des normes telles que PCI DSS sur les dizaines de millions de terminaux intelligents déployés dans plus de 200 pays. Des avancées telles que le cryptage optimisé des données Android, les systèmes de gestion à distance des correctifs et les outils simplifiés de « conformité en un clic » pour les petits commerçants ont fait de SUNMI un pionnier dans la mise en œuvre des normes.

En tant que PPO, SUNMI collaborera désormais avec d'autres chefs de file du secteur tels qu'Amazon, Apple et Qualcomm dans le cadre du processus d'établissement des normes. La société apportera sa contribution en partageant ses connaissances pratiques « côté terminal », notamment en matière d'optimisation de la sécurité Android, d'authentification des appareils IdO et d'adaptation des paiements à divers scénarios, afin que les nouvelles normes soient pratiques et répondent aux divers besoins tout au long de la chaîne de valeur des paiements.

Domaines d'intérêt pour la normalisation

SUNMI se concentrera sur trois domaines clés :

1. Partage d'informations sur les terminaux : fournir des connaissances pratiques sur l'optimisation d'Android, la gestion des appareils et les adaptations spécifiques à chaque scénario.

2. Soutenir l'innovation en matière de sécurité : aider à élaborer des cadres adaptés aux technologies émergentes telles que l'IdO et l'IA.

3. Renforcer la sécurité de l'écosystème : promouvoir des normes qui sécurisent l'ensemble de la chaîne de valeur des paiements, des terminaux aux services infonuagiques.

Une mission commune pour un avenir sûr

« Être une PPO n'est pas seulement un titre; c'est une mission », a déclaré Sam Su, président tournant et chef de la direction du marketing de SUNMI. « Nous allons désormais intégrer l'expérience pratique acquise grâce à des millions d'appareils dans le monde entier dans l'ADN même des futures normes de sécurité, afin de contribuer à la création d'un environnement commercial numérique plus résilient et plus fiable pour tous. »

Lors de l'événement de Bangkok, SUNMI a rencontré Gina Gobeyn, directrice exécutive du PCI SSC, et Yew Kuann Cheng, vice-président pour la région Asie-Pacifique. Mme Gobeyn a déclaré : « L'expertise de SUNMI en matière de terminaux est inestimable. Nous attendons avec impatience leur point de vue « sur le terrain », qui nous aidera à veiller à ce que nos normes restent pertinentes pour les commerçants et les consommateurs. »

En tant que PPO, SUNMI participera activement aux principaux groupes de travail du PCI SSC, en se concentrant sur la sécurité des terminaux et de l'IdO, afin de combler le fossé entre les organismes de normalisation et les utilisateurs finaux..

À propos de PCI SSC

Le Conseil des normes de sécurité PCI est un forum mondial qui élabore, maintient et encourage l'adoption de normes de sécurité des données afin de protéger les comptes de paiement à travers le monde.

