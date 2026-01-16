SINGAPOUR, 16 janv. 2026 /CNW/ - Problématique commerciale : Les magasins d'aujourd'hui font face à une double pression : le besoin d'un service client plus rapide et plus flexible, au-delà des guichets fixes, et la demande d'opérations back-end plus simples et plus fiables. Les postes de travail encombrés avec plusieurs appareils nuisent à l'efficacité et à l'agilité.

La solution de Sunmi : Sunmi relève ces principaux défis avec deux produits matériels spécialement conçus pour la résilience et l'intégration des flux de travail.

Le terminal mobile tout-en-un V3 PLUS représente une évolution importante de la série portative de Sunmi. Il est maintenant équipé d'un moteur de balayage de calibre industriel qui offre un rendement optimal sur les codes à barres endommagés, de mauvaise qualité ou éloignés, ce qui le rend fiable dans des environnements exigeants comme les entrepôts de vente au détail ou les environnements extérieurs. Sa conception ergonomique raffinée assure le confort lors d'une utilisation mobile prolongée. En intégrant la numérisation robuste, le traitement des paiements et une imprimante haute vitesse en un seul appareil robuste, le V3 PLUS permet au personnel de compléter toute la boucle de transaction n'importe où, transformant n'importe quel employé en un point de service mobile entièrement capable.

Pour les stations fixes à volume élevé, Sunmi lance l' imprimante d'étiquettes de 80 mm. Sa principale innovation est la fusion d'un scanner et d'une imprimante thermique en une seule unité compacte. Cela évite d'avoir recours à plusieurs appareils et à tout un tas de câbles, puisqu'un seul câble USB suffit pour l'alimentation et les données. Cette conception simplifiée assure un traitement uniforme et rapide pour les tâches essentielles aux caisses principales ou aux aires d'exposition de la cuisine.

Valeur stratégique : Ensemble, ces outils garantissent une exploitation plus adaptative et plus robuste. Le V3 PLUS gère les engagements agiles et instantanés et les tâches de numérisation complexes, tandis que l'imprimante d'étiquettes de 80 mm ancre les opérations de centre de tri à volume élevé. Les deux se connectent à la plateforme de gestion des appareils de Sunmi pour une surveillance et un contrôle centralisés. Cette approche combinée permet aux entreprises d'établir des opérations non seulement plus efficaces, mais aussi plus résilientes aux diverses demandes, ce qui améliore l'expérience des clients et des employés.

