SINGAPOUR, 21 novembre 2025 /CNW/ - SUNMI, chef de file mondial des appareils commerciaux intelligents, a connu une adoption internationale rapide de sa série CPad depuis son lancement dans le courant de cette année. La gamme de tablettes commerciales, y compris la solution de paiement intégrée CPad PAY de SUNMI, remplace les installations multi-appareils traditionnelles dans les secteurs du commerce de détail, de la restauration et de la finance dans le monde entier.

Résoudre de véritables défis commerciaux

« Les espaces commerciaux ont besoin de solutions intégrées et non de gadgets fragmentés », a déclaré Jack Lin, fondateur et chef de la direction de SUNMI. « La série CPad a été conçue de A à Z pour répondre aux limites des tablettes grand public dans les environnements commerciaux. La réaction du marché confirme que nous sommes sur la bonne voie. »

Trois facteurs de différenciation clés

Écosystème magnétique adaptable

Le système magnétique Quick Lock permet une transformation instantanée entre les configurations portatives, de comptoir et murales, offrant une flexibilité opérationnelle sans précédent. Fiabilité de niveau entreprise

Alimentés par les processeurs Octa Core (à huit cœurs) de Qualcomm et améliorés par la technologie Hyper Wi-Fi de SUNMI, les appareils maintiennent des performances constantes pendant les heures de pointe et les défis du réseau. Infrastructure de paiement intégrée

Le CPad PAY comprend une intégration complète des paiements prenant en charge la communication en champ proche (CCP), les codes QR et les transactions par carte, tandis que la plateforme de gestion des appareils de SUNMI permet un contrôle centralisé des déploiements mondiaux.

Succès de la mise en œuvre à l'échelle mondiale

Corée du Sud : Plus de 1 000 restaurants utilisent CPad pour les commandes au chevet du patient, ce qui améliore considérablement la vitesse du service

Plus de 1 000 restaurants utilisent CPad pour les commandes au chevet du patient, ce qui améliore considérablement la vitesse du service Éthiopie : Les institutions bancaires déploient des unités CPad PAY pour favoriser la transformation numérique des services financiers

Les institutions bancaires déploient des unités CPad PAY pour favoriser la transformation numérique des services financiers 7-Eleven : Les magasins du monde entier regroupent la gestion des stocks, la coordination des tâches et le traitement des commandes au moyen de systèmes de CPad unifiés

Perfectionnement futur

Avec la série CPad établissant une nouvelle norme pour les tablettes commerciales, SUNMI continue d'étendre son écosystème d'appareils commerciaux. L'engagement de l'entreprise comprend une couverture de garantie de trois ans et une disponibilité des produits sur cinq ans, assurant ainsi la fiabilité à long terme pour les partenaires commerciaux.

Le déploiement réussi démontre la préférence croissante du marché pour les solutions commerciales spécialement conçues par rapport à la technologie de consommation adaptée, positionnant SUNMI pour une innovation continue dans le domaine des appareils commerciaux intelligents.

