SINGAPOUR, 8 mai 2026 /CNW/ - Les gagnants du German Red Dot Design Award 2026 ont été officiellement annoncés. Cinq des produits phares de SUNMI Technology ont remporté des prix : la tablette professionnelle CPad, CPad PAY, l'écran interactif FLEX 3, le terminal de point de vente portatif V3 et l'assistant numérique personnel de niveau 3. Ces produits se sont démarqués par trois concepts de base : l'intégration, la polyvalence et la centricité humaine.

Connu sous le nom de « Oscars » du design industriel mondial, le Red Dot Award comporte des critères d'évaluation stricts qui couvrent l'esthétique, l'ergonomie, l'adaptabilité des scénarios et la durabilité. SUNMI adhère à la personnalisation originale des scénarios commerciaux, rejetant les appareils consommateurs cruellement modifiés. Tous les produits gagnants sont initialement développés pour des scénarios commerciaux réels tels que la caisse enregistreuse, la livraison de nourriture, l'inspection industrielle et l'exploitation des magasins, couvrant l'ensemble de la piste commerciale avec une grande adaptabilité des scénarios. En parallèle, la société pratique les concepts ESG en adoptant des matériaux et des structures modulaires écologiques pour prolonger la durée de vie de l'équipement, réduire la consommation de consommables et mettre en œuvre une conception à faible émission de carbone et à long terme, qui répond parfaitement aux critères d'évaluation de la durabilité de Red Dot.

Simplifier la complexité : grâce à sa conception hautement intégrée, SUNMI élimine la « sensation mosaïque » des appareils encombrés et des câbles emmêlés dans les scénarios commerciaux traditionnels, ce qui simplifie l'exploitation des magasins et réduit l'espace.

Polyvalence tout-en-un : au-delà d'une fonction d'outil unique, les produits de SUNMI réalisent une transformation flexible grâce à des conceptions modulaires et multiformes pour s'adapter de manière proactive aux besoins changeants de l'entreprise. La série CPad avec accessoires modulaires et la conception modulaire de style Lego de FLEX 3 permettent une application multiscénario et une réutilisation à long terme.

Conception centrée sur l'humain : chaque détail est axé sur l'humain et se concentre sur les points sensibles réels pour améliorer l'expérience des scénarios. L'assistant numérique personnel industriel L3 réduit la fatigue du travail à haute fréquence grâce à la distribution scientifique du poids ; le terminal PDV V3 Smart équilibre la visibilité sur grand écran et le confort de préhension ; CPad PAY intègre des fonctions full-link pour simplifier les flux de travail.

Ces distinctions découlent de l'engagement à long terme de SUNMI en faveur d'une société durable, de la R&D commerciale originale et de l'ESG. À l'avenir, SUNMI maintiendra ses concepts fondamentaux, élargira les frontières du design industriel commercial et donnera aux entreprises mondiales des produits orientés sur l'utilisateur, respectueux de l'environnement et de grande valeur.

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SOURCE SUNMI Technology

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