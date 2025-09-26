SINGAPOUR, le 26 sept. 2025 /CNW/ - SUNMI, chef de file mondial des appareils commerciaux intelligents, a annoncé une double étape majeure liée à sa reconnaissance par Google. Officiellement nommée partenaire Google Android Enterprise Gold, la société devient le premier fournisseuraxé sur les entreprises de la région Asie-Pacifique à recevoir cette distinction. Parallèlement, le terminal de point de vente mobile phare de SUNMI, le SUNMI L3, a obtenu la certification Google Android Enterprise Recommended (AER). Ces deux certifications internationalement reconnues confirment la primauté de SUNMI dans l'écosystème mondial des entreprises Android. Elles témoignent également des compétences de classe mondiale de l'entreprise en matière d'innovation technologique, de conformité réglementaire et de prestation de services de qualité professionnelle, qui établissent une nouvelle norme mondiale pour les appareils commerciaux connectés. Cette distinction place notamment SUNMI dans le rang des chefs de file technologiques mondiaux reconnus par Google.

Une double certification au service de la valeur d'entreprise : des performances accrues en matière de sécurité, d'efficacité et de coût total de possession

Dans les scénarios mondiaux, y compris le commerce électronique transfrontière et le commerce de détail intelligent, les deux certifications obtenues par SUNMI créent des avantages mesurables pour les entreprises clientes.

Un déploiement sécurisé en un clic : Les clients peuvent configurer et gérer les appareils SUNMI sur la plateforme Google Android Enterprise en toute fluidité dans l'ensemble des opérations internationales, en protégeant à la fois les données d'entreprise et la confidentialité des informations personnelles.

Un investissement d'avenir : La version Android garantie et les mises à jour liées aux correctifs de sécurité de Google prolongent le cycle de vie des déploiements matériels pour assurer un rendement plus élevé des investissements d'entreprise.

Un chef de file technologique : de la conformité à l'impact réel

Chef de file dans tous les scénarios : Solution de point de vente mobile de l'internet des objets pour les entreprises, le SUNMI L3 certifié AER établit une référence que d'autres produits SUNMI devraient suivre. Au-delà de la compatibilité de base, ce succès démontre comment l'ingénierie de SUNMI vise spécifiquement à répondre aux exigences d'applications mondiales de grande valeur.

Des normes mondiales : Au sein de l'écosystème d'entreprises Android, SUNMI a atteint le niveau le plus élevé du secteur.

L'obtention de la certification comme partenaire Google Gold valide non seulement la primauté technologique de SUNMI, mais représente également un jalon important dans sa stratégie mondiale. Frank Yuan, responsable des produits chez SUNMI, a déclaré : « Ces deux distinctions sont le résultat de la stratégie "technologie + scénario" de SUNMI. Nous continuerons d'approfondir notre collaboration avec Google afin d'accélérer la transformation numérique dans des secteurs tels que le commerce de détail et les services alimentaires, positionnant ainsi SUNMI comme le partenaire de choix des entreprises du monde entier. » Pour les entreprises clientes, la marque SUNMI demeure attachée à fournir des produits de première qualité et une plateforme d'entreprise Android complète.

