SUNMI étend sa plateforme SoftPOS afin de proposer des paiements sans contact sécurisés sur un plus grand nombre d'appareils professionnels connectés

SINGAPOUR, 23 juillet 2026 /CNW/ -- SUNMI a étendu sa plateforme SoftPOS, offrant des capacités de paiement sans contact sécurisées à un plus grand nombre de terminaux commerciaux connectés. En collaboration avec des partenaires de paiement de premier plan à l'échelle mondiale, SUNMI accélère l'adoption du SoftPOS dans les secteurs de la vente au détail, de l'hôtellerie et de la restauration, ainsi que dans d'autres contextes de commerce en présentiel.

La dernière mise à jour élargit l'écosystème de terminaux intelligents de SUNMI en offrant une plus grande flexibilité de déploiement aux prestataires de services de paiement et aux commerçants. En intégrant la solution SoftPOS dans des appareils commerciaux, les entreprises peuvent proposer des paiements sans contact sécurisés sans compromettre leur efficacité opérationnelle.

L'un des points forts majeurs est l'intégration du CPad aux terminaux de point de vente de bureau SUNMI. Cette solution associe les fonctionnalités de gestion d'activité du terminal de bureau à celles dédiées au paiement du CPad, permettant ainsi aux commerçants de gérer les commandes et les opérations sur le terminal principal tout en acceptant des paiements sans contact sécurisés sur un appareil de paiement distinct. Il en résulte un processus de paiement simplifié, avec une distinction claire entre les opérations commerciales et l'acceptation des paiements.

La plateforme renforce également la compatibilité des terminaux, la sécurité des paiements, la gestion des appareils et les capacités de déploiement à l'échelle mondiale. En collaboration avec ses partenaires écosystémiques, notamment Soft Space, viva.com, Softpay, OPP et Rubean, SUNMI facilite le déploiement de solutions SoftPOS dans un éventail toujours plus large d'environnements commerciaux.

Depuis plus d'une décennie, SUNMI n'a cessé de faire évoluer sa plateforme de terminaux commerciaux intelligents : des terminaux de point de vente traditionnels aux terminaux intelligents sous Android, et à présent aux appareils dotés de fonctionnalités SoftPOS intégrées. En associant sa plateforme matérielle intelligente à l'écosystème mondial des paiements, SUNMI offre aux commerçants des options plus flexibles pour mettre en place des solutions de paiement sécurisées, évolutives et prêtes pour l'avenir.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2081156/sunmi_Logo.jpg

SOURCE SUNMI Technology

CONTACT : Catherine Wang, [email protected], +86-18501638279