TORONTO, le 22 juill. 2020 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) avertit les consommateurs que Sukhdippal Singh Matharu et Popular Mortgages ne sont pas autorisés à exercer des activités dans le domaine du courtage d'hypothèques en Ontario.

Le mardi 14 juillet 2020, le bureau des fraudes de la police régionale de Peel a arrêté M. Matharu et accusé celui-ci d'avoir fraudé le public de plus de 5 000 $. Ce dernier a été libéré conditionnellement. La police régionale de Peel pense qu'il pourrait y avoir d'autres victimes et leur demande de se manifester. De plus amples renseignements sont fournis dans le communiqué de presse (anglais seulement) diffusé par la police régionale de Peel.

M. Matharu semble avoir mené ses activités chez Popular Mortgages, situé au 1315 Derry Road Est à Mississauga. Un second lieu situé au centre commercial Newin, au 2580 avenue Shepard, à Mississauga, semble être associé à Popular Mortgages.

L'ARSF confirme que ni Popular Mortgages ni M. Matharu ne sont actuellement autorisés à exercer des activités dans le domaine des prêts hypothécaires.

On conseille aux consommateurs qui sont contactés par M. Matharu de faire preuve de prudence et de n'entreprendre aucune démarche hypothécaire avec lui ou Popular Mortgages.

Les consommateurs devraient également consulter le registre public pour s'assurer que l'agent, le courtier, l'administrateur ou la maison de courtage d'hypothèques avec lesquels ils traitent sont titulaires d'un permis.

Il est important de savoir que les consommateurs qui obtiennent une hypothèque par l'intermédiaire de personnes ou de sociétés qui ne sont pas titulaires d'un permis délivré par l'ARSF ne sont pas protégés par la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques et ses règlements qui régissent les maisons de courtage, les courtiers et les agents titulaires d'un permis en Ontario

L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) travaille étroitement avec les organismes que nous réglementons dans le but de garantir la sécurité financière, l'équité et le choix des consommateurs et des membres. Pour en savoir plus : www.fsrao.ca.

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Renseignements: RENSEIGNEMENTS POUR LES MÉDIAS : Malon Edwards, Agent principal des communications, Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, C : 647 296-5479, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.fsrao.ca