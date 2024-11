OTTAWA, ON, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, en cette Journée nationale de l'habitation, la commission d'examen Neha a annoncé le lancement de son dialogue écrit.

Neha abordera le droit à un logement sûr, adéquat et abordable pour les femmes, les personnes bispirituelles, transgenres et issues de la diversité de genre; ainsi que le devoir du gouvernement de faire respecter ce droit. Les membres de la commission invitent le public, en particulier les femmes, les personnes bispirituelles, transgenres, et issues de la diversité de genre et les organisations qui les soutiennent à soumettre des propositions.

« Le droit à un logement adéquat fait valoir que chacun-e mérite les mêmes chances de vivre dignement dans un logement sûr et abordable », a déclaré la présidente de Neha, Sylvia Maracle. Neha est déterminée à promouvoir un dialogue qui orientera les recommandations et les solutions visant à améliorer l'accès au logement et la sécurité pour les femmes, les personnes bispirituelles, transgenres et issues de la diversité de genre partout au Canada. »

Le dialogue écrit sera la première occasion pour la commission d'entendre directement le public. Neha tiendra par ailleurs un dialogue oral, virtuellement ou en personne, et d'autres renseignements seront communiqués ultérieurement sur cette étape de Neha. La commission rédigera ensuite un rapport à l'intention du ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités, contenant ses opinions et ses recommandations.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le dialogue écrit ou pour soumettre des propositions, veuillez consulter le site web du Conseil national du logement. La date limite pour soumettre des propositions écrites est le 14 mars 2025.

Informations en bref:

Le Conseil national du logement est un organisme consultatif qui encourage la participation et l'inclusion dans l'élaboration de la politique sur le logement.

Les commissions d'examen ont été définies comme un mécanisme participatif de responsabilisation fondé sur les droits de la personne établi en vertu de la Loi sur la SNL. Elles sont constituées par le Conseil à la demande de la défenseure fédérale du logement.

La Loi sur la SNL exige que les commissions d'examen tiennent une audience qui donne au public, en particulier aux membres des collectivités concernées par le problème et aux groupes ayant de I'expertise en matière de droits de la personne et de logement, I'occasion de participer. Neha se réfère à cette audience comme étant un dialogue.

Le 7 mars 2024, Sylvia Maracle, Marie Pascaline Menono et Pamela Glode-Desrochers ont été nommées membres de la commission d'examen Neha.

Neha se traduit par « nos façons de faire » en kanien'kehá:ka-mohawk. Le mot décrit un mode de vie ouvert, pacifique, solidaire et guérisseur.

Les membres de la commission visent à créer un espace où toutes les voix peuvent être entendues, invitant les personnes à faire part de leurs histoires et à collaborer pour trouver des solutions.

Coordonnées : Pour plus d'informations, veuillez contacter, Secrétariat du Conseil national du logement: Courriel: [email protected]