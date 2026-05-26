Le groupe BTS a créé un nouveau biscuit OREO inspiré de ses racines coréennes

La saveur du biscuit OREO rappelle celle des hotteoks - des crêpes à la cassonade - tandis que la couleur violette de la gaufrette - une première pour OREO - est un hommage aux fans de BTS

Pour marquer ce tout premier partenariat mondial dans le domaine des collations, BTS a créé les 13 motifs uniques des biscuits marquant les 13 ans du groupe

Inspirée par les lettres échangées entre BTS et ses fans, la marque OREO, invite les fans à envoyer des « lettres d'amour » pour courir la chance de voir leur lettre affichée à l'échelle internationale

TORONTO, le 26 mai 2026 /CNW/ - Amateurs d'OREO et de BTS, préparez-vous à découvrir un biscuit OREO créé pour vous par BTS. En effet, RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V et Jung Kook s'associent à la marque de biscuits no 1 au monde pour lancer les biscuits OREO & BTS de série limitée; ce biscuit OREO à saveur de pancake à la cassonade a été créé par BTS pour ses fans. Cette collaboration marquera le lancement d'un mouvement mondial dans plus de 80 marchés.

Suivez le mouvement OREO & BTS! Voici les biscuits OREO & BTS de série limitée (Groupe CNW/Mondelēz International, Inc.)

Ce partenariat reflète la stratégie de la marque OREO, qui vise à bousculer le marché des collations, avec des collaborations que seule la marque OREO peut concrétiser. Avec les rois de la pop que sont les membres de BTS, nous tournons les projecteurs sur notre biscuit emblématique et une saveur alléchante qui reflète notre esprit ludique, suscite l'intérêt des fans et crée un phénomène culturel.

Résultat? Une saveur très personnelle offerte à un public mondial : les biscuits OREO & BTS de série limitée renferment une crème sucrée qui évoque les saveurs du hotteok, une crêpe fourrée à la cassonade, populaire dans les stands de cuisine de rue en Corée. Enfants, les membres de BTS mangeaient bien sûr des hotteoks, mais aussi des biscuits OREO, ce qui rend cette collaboration très significative pour eux et qui permet d'intégrer une partie de leurs racines coréennes à un biscuit emblématique qu'ils ont toujours aimé.

« OREO est la première marque de collation avec laquelle nous collaborons et nous en sommes honorés. Les biscuits OREO ont fait partie de notre enfance, nous les mangeons en studio, et maintenant, OREO nous permet de partager une saveur coréenne avec le monde entier, a déclaré BTS. Nous sommes vraiment fiers d'écrire notre chapitre de la fabuleuse histoire d'OREO. »

BTS a mis tout l'amour qu'il éprouve pour ses fans sur les gaufrettes des biscuits OREO. Comme le groupe célèbre ses 13 ans d'existence, les biscuits OREO & BTS de série limitée sont ornés de 13 motifs en relief uniques conçus par BTS pour ses fans, notamment le nom des membres du groupe, un bâton phosphorescent BTS et trois biscuits OREO qui forment un message spécial pour les fans de BTS. Collectionnez les biscuits OREO & BTS de série limitée pour découvrir le message!

Les motifs uniques qui ornent les biscuits OREO sont un hommage aux fans de BTS, tandis que le design des emballages des biscuits OREO & BTS de série limitée célèbre la culture de la cuisine de rue sud-coréenne--une éclatante combinaison de couleurs, de sons et de délicieux mets comme le hotteok. Dès que les fans prennent un paquet de biscuits, la marque OREO les invite à découvrir l'énergie et l'effervescence qui constituent une grande partie de l'expérience sud-coréenne.

Ce message spécial est le point de départ d'un mouvement mondial créé par la marque OREO pour les fans. En nous inspirant des lettres que les fans écrivent à leurs idoles, nous lançons un appel aux amateurs d'OREO et de BTS afin de rédiger la plus grande lettre d'amour à BTS. Pour participer, il suffit de balayer le code QR sur les emballages de biscuits OREO & BTS de série limitée pour écrire une lettre numérique à BTS. Les fans pourront lire les lettres envoyées de partout dans le monde et voir la plus grande lettre d'amour à BTS s'écrire sous leurs yeux.

« Cette collaboration illustre parfaitement comment la marque OREO demeure au cœur de la culture de façons ludiques et inattendues, a déclaré Peter Verlinden, directeur, Biscuits chez Mondelēz Canada. BTS a mis tout son cœur et toute son énergie dans la création de ces biscuits, partageant une partie de ses racines coréennes avec la saveur inspirée du hotteok et créant les motifs spéciaux pour ses fans. Nous avons très hâte que les Canadiens puissent découvrir ce biscuit OREO unique et de prendre part au mouvement mondial qui rend hommage à BTS et à ses fans. »

Les biscuits OREO & BTS de série limitée seront disponibles en prévente dès le 1er juin à 12 h au https://www.amazon.ca/dp/B0GZLKHT1R. Ils seront en vente chez les détaillants à partir du 8 juin 2026, jusqu'à épuisement des stocks.

Pour en savoir plus sur les biscuits OREO & BTS de série limitée, les fans peuvent suivre OREO sur Facebook @oreocanada1 et Instagram @oreo_canada pour être parmi les premiers à être informés des nouveautés de la marque.

À propos des biscuits OREO MD

OREOMD est le BISCUIT PRÉFÉRÉ DU MONDE ENTIERMD, disponible dans plus de 100 pays. Plus de 60 milliards de biscuits OREOMD sont vendus chaque année dans le monde, et on estime à 500 milliards le nombre de biscuits vendus depuis la création du premier biscuit OREOMD en 1912. Pour plus d'informations, suivez OREO sur Instagram @oreo_canada.

À propos de Mondelēz International

Mondelēz International, Inc. (Nasdaq : MDLZ) permet aux gens de plus de 150 pays de profiter d'une collation de la bonne façon. Avec un chiffre d'affaires net d'environ 38,5 milliards de dollars en 2025, MDLZ domine le marché de la collation avec des marques mondiales et locales emblématiques telles que les biscuits et collations OREO, RITZ, LU, CLIF BAR et TATE'S BAKE SHOP, ainsi que le chocolat CADBURY DAIRY MILK, MILKA et TOBLERONE. Mondelēz International est fière d'être membre des indices Dow Jones Best-in-Class North America et World, anciennement l'indice de durabilité Dow Jones. Visitez le site www.mondelezinternational.com ou suivez l'entreprise sur X à l'adresse x.com/MDLZ.

À propos de BTS

BTS, qui signifie Bangtan Sonyeondan ou « Beyond the Scene », est un « boys band » sud-coréen nommé aux prix GRAMMY qui a conquis le cœur de millions de fans partout dans le monde depuis sa formation en juin 2013. Le groupe est composé de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V et Jung Kook. Acclamé pour sa musique authentique - que le groupe produit lui-même - à ses performances remarquables et leur engagement envers leurs fans, le groupe s'est imposé comme icône de la pop du XXIe siècle, fracassant de nombreux records mondiaux. Son influence positive s'est reflétée dans le cadre d'activités comme la campagne LOVE MYSELF et le discours « Speak Yourself » à l'ONU, et le groupe a mobilisé des millions de fans de par le monde (appelés ARMY), vu six de ses chansons se classer numéro 1 au Billboard Hot 100 depuis 2020, et s'est produit à guichets fermés dans de nombreux stades du monde entier. BTS a également été nommé « Entertainer of the Year » par le magazine TIME, a obtenu 5 nominations aux prix GRAMMY (lors des 63e, 64e et 65e cérémonies) et a remporté de nombreux prix prestigieux, notamment aux Billboard Music Awards, aux American Music Awards (artiste de l'année en 2021) et aux MTV Video Music Awards. Dès son lancement en mars 2026, le 5e album studio du groupe, intitulé ARIRANG, était no 1 du palmarès Billboard 200, tout comme le premier simple, SWIM. Le groupe a depuis entamé son 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'', un nouveau chapitre marquant qui continue de faire le bonheur des fans du monde entier.

SOURCE Mondelēz International, Inc.

Renseignements pour les médias : Camryn Chousky, Mondelez Canada, [email protected]