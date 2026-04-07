En s'associant aux vedettes du hockey, Nazem Kadri et Marie-Philip Poulin, Cadbury fait de la faim le chiffre à battre.

TORONTO, le 7 avril 2026 /CNW/ - Cadbury fait de la faim le chiffre à battre en lançant Chaque bouchée compte, une campagne nationale qui encourage les Canadiens à transformer leurs achats quotidiens de chocolat en soutien concret pour les personnes dans le besoin. Dans le cadre de son engagement continu à soutenir les Canadiens dans le besoin, Cadbury fait un don total de 200 000 $ à Banques alimentaires Canada et à certaines banques alimentaires affiliées. Grâce à cette campagne, une partie des recettes provenant des ventes de produits Cadbury entre le 6 avril et le 18 mai sera versée, jusqu'à concurrence de 100 000 $. De plus, Cadbury fera un don direct de 100 000 $ à Banques alimentaires Canada.

Cadbury invite les Canadiens à faire en sorte que « Chaque bouchée compte » dans le cadre d’une nouvelle campagne en soutien à Banques alimentaires Canada (Groupe CNW/Mondelēz International, Inc.)

La campagne Chaque bouchée compte, inspirée par la culture du hockey, transforme les numéros de maillot en chiffres concrets et en statistiques stupéfiantes sur l'insécurité alimentaire au Canada. « Les Canadiens aiment le hockey, et ils tiennent profondément à leurs communautés », a déclaré Pierina De Carolis, directrice, Communications et engagement communautaire, Mondelēz Canada. « Avec cette campagne, Cadbury s'efforce d'être une véritable force dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, en utilisant notre marque pour générer un changement concret. En réunissant une passion commune pour le hockey et un engagement partagé envers la générosité, nous permettons aux Canadiens de passer à l'action. Lorsque vous achetez un produit Cadbury, vous aidez à offrir un repas à quelqu'un qui en a besoin. »

Afin de mobiliser les fans à l'échelle nationale, Cadbury s'est de nouveau associé à l'AJLNH ainsi qu'aux vedettes du hockey, Nazem Kadri et Marie-Philip Poulin, qui apportent leur leadership et leur esprit communautaire à la campagne, inspirant les Canadiens à se rassembler, à afficher leur fierté et à avoir un impact.

« Voir ce numéro, voir mon numéro être associé aux statistiques, c'est quelque chose qui m'ouvre vraiment les yeux » a déclaré Marie Philip-Poulin. « Je pense que c'est un droit fondamental. Chaque personne au Canada devrait pouvoir avoir de la nourriture sur sa table. »

« Je suis fier d'être de retour pour soutenir Cadbury et le travail incroyable qu'ils accomplissent en coulisses pour aider les familles qui font face à l'insécurité alimentaire », a déclaré Nazem Kadri. « Quand on voit des enfants et de jeunes familles avoir du mal à trouver leur prochain repas, ça frappe vraiment. Vous pensez peut-être qu'acheter une seule tablette de chocolat ne changera rien, mais quand beaucoup de gens donnent un peu, ça peut aller très loin. »

Au Canada, le recours aux banques alimentaires n'a jamais été aussi élevé, avec près de 2,2 millions de visites chaque mois.

« Les visites aux banques alimentaires au Canada continuent de croître à un rythme record », a déclaré Erin Filey-Wronecki, directrice principale du développement et des partenariats chez Banques alimentaires Canada. « Des campagnes telles que Chaque bouchée compte sont essentielles pour nous aider à répondre à la demande croissante à travers le pays. Nous sommes reconnaissants envers Cadbury pour son partenariat continu et envers les Canadiens qui choisissent des petits gestes quotidiens en un soutien concret pour leurs voisins. »

Mondelez Canada, société mère de Cadbury, est un partenaire de longue date de Banques alimentaires Canada, ayant contribué à offrir plus de 22 millions de repas depuis 2013. Les Canadiens peuvent soutenir la mission de Cadbury et de Banques alimentaires Canada en faisant en sorte que chaque bouchée compte grâce à l'achat de leur produit Cadbury préféré.

À propos de Mondelēz International

Mondelēz International, Inc. (Nasdaq : MDLZ) permet aux gens de plus de 150 pays de profiter d'une collation de la bonne façon. Avec un chiffre d'affaires net d'environ 38,5 milliards de dollars en 2025, MDLZ domine le marché de la collation avec des marques mondiales et locales emblématiques telles que Oreo, Ritz, LU, Clif Bar et les biscuits et collations cuites au four de Tate's Bake Shop, ainsi que les chocolats Cadbury Dairy Milk, Milka et Toblerone. Mondelēz International est fière d'être membre des indices Jones Best-in-Class (Amérique du Nord et Mondiale), anciennement connus sous le nom de l'indice de durabilité Dow Jones. Visitez le site www.mondelezinternational.com ou suivez l'entreprise sur X à l'adresse x.com/MDLZ.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada est le chef de file de la lutte contre l'insécurité alimentaire au Canada. Notre mission est de faire preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis 40 ans, les banques alimentaires aident les Canadiens en situation d'insécurité alimentaire. Selon les données du Bilan-Faim, plus de 5 500 banques alimentaires et organismes communautaires joignent leurs efforts pour servir les personnes les plus vulnérables. Cette année, ils ont reçu près de 2,2 millions de visites en un seul mois. Depuis 2010, Banques alimentaires Canada a versé plus d'un milliard de dollars en aide alimentaire et plus de 275 millions de dollars en financement pour aider à maximiser les retombées collectives et à renforcer la capacité locale, tout en préconisant des mesures concrètes de la part des gouvernements pour lutter contre la faim et ses causes profondes. Notre vision est claire : nous voulons créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez foodbankscanada.ca pour en savoir plus.

SOURCE Mondelēz International, Inc.

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