Succès renouvelé pour la seconde édition de la Soirée des Grands!

MONTRÉAL, le 22 mai 2024 /CNW/ - La Fondation des jeunes de la DPJ est fière du succès obtenu lors de la seconde édition de son événement-bénéfice, La Soirée des Grands. Un montant net de 918 000 $ a été amassé lors de cette soirée désormais bien ancrée dans le paysage philanthropique du Québec et qui permet de faire une réelle différence dans la vie des jeunes de la DPJ.

Montant record amassé lors de la seconde édition de la Soirée des Grands organisée par la Fondation des jeunes de la DPJ Dans l'ordre habituel: Robert Karpman, TD; Sylvain Corbeil, Banque Scotia; Mathieu Descheneaux, Metro Chaine d'Approvisionnement; Viviane Croux, BMO; Yvon Roy, Fondation des jeunes de la DPJ; Fabienne Audette, Fondation des jeunes de la DPJ; Dominique Dupuis, KPMG; Julie Pagé, W Investments (Groupe CNW/Fondation des jeunes de la DPJ)

Présentée par BCF Avocats d'affaires et Metro Chaîne d'Approvisionnement, La Soirée des Grands s'est tenue le 16 mai dernier, à la Gare Windsor. Ce sont près de 700 invités du monde des affaires, gouvernemental et philanthropique qui étaient rassemblés pour appuyer la cause des jeunes de la DPJ.

Sous le thème « Souvenirs de bal de finissants », cette soirée a permis de sensibiliser les convives au fait que tous les jeunes devraient pouvoir vivre ce moment charnière, et en ressortir avec des souvenirs heureux et une grande fierté, en plus de leur diplôme de 5e secondaire.

Rappelons qu'actuellement, seulement 25 % des jeunes de la DPJ obtiennent leur diplôme d'études secondaires avant d'atteindre 19 ans. Cette donnée a rappelé aux invités toute l'importance de se mobiliser pour ces jeunes.

Un échange entre Dustin, jeune homme de 19 ans soutenu par la Fondation dans son parcours scolaire et Mathieu Lacombe, Ministre de la Culture et des Communications et Ministre responsable de la Jeunesse, qui ont tous deux partagé des moments de leur passé avec la DPJ, a d'ailleurs ému l'assemblée et rappelé à quel point soutenir les jeunes de la DPJ, c'est investir dans notre avenir collectif.

« C'est une grande fierté pour nos institutions respectives d'appuyer un organisme aussi important que la Fondation des jeunes de la DPJ qui travaille sans relâche pour permettre aux jeunes les plus vulnérables de notre société de se bâtir un avenir à la hauteur de leurs capacités ! Unir nos forces pour mobiliser autour de cette cause essentielle au Québec est un privilège, parce qu'en philanthropie, il n'y a que des alliés. »

Viviane Croux , Première vice-présidente & Chef Québec, BMO Entreprises Sylvain Corbeil , Premier vice-président, Comptes nationaux et Services bancaires aux entreprises, Québec, Banque Scotia Robert Karpman , Vice-président, Comptes nationaux Québec, Services bancaires commerciaux TD



« Alors que le contexte socioéconomique actuel ajoute une difficulté majeure aux jeunes de la DPJ qui tentent de se bâtir un avenir, voir une mobilisation d'une telle ampleur pour eux est très touchant et surtout, très rassurant ! », s'exprime Fabienne Audette, directrice générale de la Fondation des jeunes de la DPJ.

C'est un rendez-vous l'an prochain pour une nouvelle édition toute aussi haute en couleur de la Soirée des Grands!

Pour plus d'informations sur la Fondation des jeunes de la DPJ, visitez le FONDATIONJEUNESDPJ.CA

Une aide à Montréal et ailleurs au Québec

Depuis 1998, la Fondation soutient les jeunes de la DPJ en offrant une aide qui vient compléter celle de l'État et qui permet de répondre rapidement à des besoins précis et personnalisés. Dans un désir d'accroître l'impact de ses actions et pour répondre aux besoins criants toujours plus nombreux, la Fondation a élargi sa mission afin d'apporter une aide aux jeunes pris en charge par la DPJ, ailleurs au Québec. Ayant pour port d'attache Montréal, la Fondation continue d'appuyer les jeunes de la métropole, tout en renouvelant chaque année un appui aux initiatives régionales.

