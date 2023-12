5 projets lauréats seront réalisés

MONTRÉAL, le 14 déc. 2023 /CNW/ - La première édition du budget participatif de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce a été lancée le 15 mars 2023 et s'est terminé le 3 décembre dernier, par un vote du grand public ouvert à tous les résidentes et résidents de 12 ans et plus.

Cette première édition, qui bénéficiait d'un budget de 500 000$, permettra la réalisation de 5 projets co-créés par les résidentes et résidents de l'arrondissement.

Les 5 projets gagnants sont, dans l'ordre:

Première place: Sécuriser nos pistes cyclables (30 000$)

Deuxième place: Sécuriser les passages piétons (40 000$)

Troisième place: Agriculture urbaine collective (200 000$)

Quatrième place: Frigos communautaires (45 000$)

Cinquième place: Toilettes publiques accessibles (150 000$)

La liste des projets finalistes peut être consultée en ligne, sur realisonsmtl.ca

« Je suis très fière de présenter les projets lauréats du premier budget participatif de l'histoire de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. La démocratie participative est au centre des priorités de notre administration. Quand il en vient à la vie de quartier et à l'expérience de la ville au quotidien, les citoyens sont bien placés pour nous dire ce dont ils ont besoin. C'est pour ça que je suis très heureuse d'annoncer les cinq projets lauréats du budget participatif, des projets pensés par et pour les citoyens de CDN-NDG. Ces projets sont à l'image de ce que nous voulons tous pour CDN-NDG: un arrondissement plus vert, plus inclusif et surtout un arrondissement où il fait bon vivre. Je remercie chaleureusement les 1600 personnes qui ont voté en ligne ou dans nos institutions dans le cadre du budget participatif, ainsi que tous les résidents et organismes communautaires qui ont mis la main à la pâte pour concevoir ces beaux projets. » commente la mairesse de l'arrondissement, Gracia Kasoki Katahwa.

Une démarche innovante à l'arrondissement

Pendant près d'un an, l'Arrondissement a travaillé en collaboration avec la firme Percolab dans l'élaboration de la démarche du budget participatif. La première étape a été de récolter les besoins de la population. Ensuite, des solutions ont émergé, en réponse à ces besoins. Elles ont par la suite été transformées en projets, que les différents expertes et experts de l'arrondissement ont analysés et chiffrés. Les projets ayant besoin d'une bonification ont été renvoyés à la table à dessin dans un ultime atelier citoyen. Au total, 7 ateliers en personne ont permis de récolter des idées, de les fusionner ou de les bonifier. Finalement, le vote final s'est déroulé du 1er novembre au 3 décembre 2023, en ligne et sur papier, dans nos installations.

Deux comités ont été formés afin d'assurer la transparence du processus: l'un avec les experts de l'arrondissement et l'autre, avec des partenaires externes (Universités de Montréal, Concordia et Conseil jeunesse de CDN-NDG).

Une importante participation pour une première édition

La participation citoyenne de ce premier budget participatif se chiffre à :

3 200 visites sur Réalisons Montréal / Making Montreal

140 idées citoyennes transformées en 53 projets

305 visites aux ateliers en personne

15 projets finalistes

1600 de personnes votantes

Les projets seront réalisés dans les deux années prochaines année.

Une deuxième édition du budget participatif de l'arrondissement est prévue en 2024.

