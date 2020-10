Succès pour la 18e Semaine québécoise des rencontres interculturelles !

MONTRÉAL, le 27 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Événement annuel incontournable, c'est sous le thème Notre Québec en commun que la 18e édition de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI) s'est tenue du 19 au 25 octobre derniers.

Afin de célébrer ce qui rapproche et rassemble les Québécoises et Québécois de toutes origines, 161 activités ont été organisées par les partenaires du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. En raison du contexte sanitaire, toutes les activités se sont déroulées virtuellement, sans pour le moins compromettre le caractère rassembleur de l'événement. Expositions d'œuvres artistiques et photographiques, conférences, groupes de discussion et publication de livres de recettes ont été autant d'occasions de découvertes, d'apprentissages et de partages. Également, les lauréats des prix Charles-Biddle et Maurice-Pollack 2020 furent dévoilés au cours de la semaine.

Remis en collaboration avec l'organisme Culture pour tous, le prix Charles-Biddle honore des personnes immigrantes qui contribuent au rayonnement artistique du Québec. Pour le volet national et international, les finalistes étaient les compositeurs Airat Ichmouratov et Cristobal Tapia de Veer ainsi que le sculpteur José Luis Torres. Au volet régional, on a pu trouver le chorégraphe Ismaël Mouaraki, l'entrepreneur social Lenine Nankassa Boucal et l'artiste visuelle Mariza Rosales Argonza. Les lauréats sont Airat Ichmouratov et Lenine Nankassa Boucal. Grâce au partenariat avec La Fabrique culturelle de Télé-Québec, des capsules vidéo sur les finalistes et les gagnants furent réalisées (www.lafabriqueculturelle.tv).

Le prix Maurice-Pollack, offert en collaboration avec la Fédération des chambres de commerce du Québec, souligne les actions exceptionnelles d'entreprises québécoises en matière de gestion de la diversité ethnoculturelle. Pour le volet petites et moyennes entreprises (250 employés et moins), les finalistes étaient Cendrex, Humanov·is et Shalwin. Les finalistes du volet grandes entreprises étaient BMO, Cofomo et Olymel. Les entreprises lauréates sont Cendrex et Olymel. Félicitations !

Citation :

« Je remercie toutes les personnes impliquées dans tous les événements organisés lors de la 18e édition de Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Avec sa programmation virtuelle des plus enrichissantes, la SQRI a pu rejoindre de nombreux Québécoises et Québécois de toutes origines à un moment où les occasions d'échanges et de partage sont d'une grande importance. »

Mme Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides.

Faits saillants :

Cette année, 161 activités ont été organisées dans l'ensemble des régions du Québec.

Considérant la pandémie de la COVID-19, toutes les activités ont été présentées virtuellement.

Plusieurs organismes communautaires, municipalités et institutions québécoises ont célébré la SQRI en organisant, entre autres, la présentation de capsules vidéo, la lecture d'œuvres théâtrales et littéraires, des ateliers de formation sur l'interculturalité et des activités de valorisation d'entrepreneurs issus de l'immigration et d'entreprises employant des travailleuses et des travailleurs provenant de différents pays.

