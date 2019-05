Succès pour l'événement Hors les murs 2019 du Conservatoire de musique de Saguenay

SAGUENAY, QC, le 28 mai 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de son événement Hors les murs, point culminant des activités parascolaires offertes par le Conservatoire de musique de Saguenay, l'institution accueillait plus de 325 personnes du public à la salle Jacques-Clément.

« Nous sommes extrêmement fiers des projets parascolaires du Conservatoire. Le concert Hors les murs attire une foule grandissante, d'une année à l'autre, jusqu'au point où l'on en est venu à manquer de places assises. C'est pourquoi nous avons mis à l'essai une nouvelle formule de trois mini-concerts. » affirme Louise Bouchard, directrice du Conservatoire de musique de Saguenay. « Cela a permis d'accueillir plus de spectateurs, poursuit-elle, mais aussi de faire monter plus d'élèves sur scène. Figurez-vous : nous avions 40 violonistes, cette année ! Nous sommes très contents des résultats obtenus. »

Les 64 jeunes artistes qui étaient en prestation le 10 mai sont des élèves provenant de six écoles primaires de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay. Les professeurs du Conservatoire, Marie-Claude Tardif, David Ellis, Mélissa Labbé et Guylaine Grégoire, se sont rendus dans leur milieu régulièrement durant la dernière année scolaire pour leur enseigner leurs disciplines respectives, soit la contrebasse, le violoncelle, la percussion et le violon. Voilà un exemple concret de la présence accrue du Conservatoire dans sa communauté par l'offre de services éducatifs externes.

Les activités parascolaires permettent au Conservatoire de rendre ses programmes accessibles à un plus grand nombre de jeunes en couvrant un plus large territoire. Elles sont rendues possibles grâce aux écoles qui ouvrent leurs portes au Conservatoire, mais aussi grâce à la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec et à ses partenaires. En fait, les fonds amassés durant l'événement-bénéfice Coup de cœur pour le Conservatoire tenu annuellement servent tout particulièrement aux projets parascolaires, à Saguenay. Pour l'année scolaire 2018-2019, par exemple, le Conservatoire de musique de Saguenay a déboursé un montant avoisinant 4 200 $ pour l'achat de 13 violons. La Fondation a plus que doublé ce montant, avec près de 5 500 $, contribuant ainsi à l'achat d'une contrebasse et de 15 violons supplémentaires. Ces instruments sont prêtés aux jeunes élèves du parascolaire afin de leur permettre d'apprendre la musique à moindres frais ; il leur en coûte environ 300 $ pour l'année.

« Le Mouvement Desjardins est fier de s'investir auprès des jeunes d'ici. C'est fabuleux et très encourageant de voir évoluer si rapidement les tout-petits en musique. Ce sont eux qui garderont active la scène culturelle du Saguenay - Lac-Saint-Jean ; il est important de leur en offrir les moyens », soutient Jacinthe Larouche, directrice générale de la Caisse Desjardins d'Arvida-Kénogami et présidente d'honneur de l'événement-bénéfice du Conservatoire en 2019, en février dernier.

Le succès du concert Hors les murs 2019 a permis aux nombreux partenaires présents, professeurs et directions d'écoles, membres administratifs de la Commission scolaire, de constater l'ampleur des efforts investis par les élèves tout au long de l'année ainsi que les bénéfices que leur procure l'enseignement musical, entre autres le sentiment de fierté qu'ils affichaient durant les concerts. Enfin, cela réitère la pertinence des activités parascolaires du Conservatoire.

