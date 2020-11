Succès du colloque Numérique 2020 - Journées du numérique en enseignement supérieur

QUÉBEC, le 17 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'Université TÉLUQ dresse un bilan positif du colloque Numérique 2020 | Journées du numérique en enseignement supérieur qui s'est déroulé entièrement en ligne les 2 et 3 novembre derniers.

Ce colloque a permis aux 1127 personnes inscrites (enseignants, conseillers pédagogiques, gestinnaires et autres) de voir et d'entendre 8 conférenciers de renom et plus d'une centaine de présentateurs ayant une expertise reconnue en formation à distance ici comme ailleurs dans le monde.

« Ces deux journées nous ont permis de prendre une pause et de réfléchir collectivement aux enjeux du numérique dans nos pratiques de formation à distance. Je tiens à saluer l'immense travail du comité d'organisation qui nous a permis de découvrir une grande diversité d'initiatives et d'expériences. Autant de pratiques qui auront assurément retenu notre attention et enrichi notre réflexion », a déclaré Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TÉLUQ.

Pour sa part, le responsable de l'événement et professeur au Département Éducation Serge Gérin-Lajoie a mentionné que « bien avant la pandémie de la COVID-19, le numérique occupait une place cruciale dans les pratiques pédagogiques en enseignement supérieur. Et parce que la formation à distance ou hybride s'impose maintenant comme incontournable, le colloque Numérique 2020 a offert une très belle occasion aux participants de trouver des réponses à bien des questions, et même parfois à des questions qu'ils ne connaissaient pas encore. En ce sens, Numérique 2020 a été une réussite ».

Des actes numériques, relevant l'essentiel du colloque, seront bientôt produits et déposés sur le site Web de l'événement.

Cet événement a reçu un soutien financier du ministère de l'Enseignement supérieur et a été réalisé en collaboration de la Fédération des cégeps, HEC Montréal, Polytechnique Montréal, l'Université du Québec, l'Université de Montréal et l'Université de Sherbrooke.

