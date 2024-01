MAURITI, Brésil, le 26 janv. 2024 /CNW/ - TrinaTracker a terminé la réalisation d'un projet de 210 MW d'énergie photovoltaïque (PV) au Brésil avec un ensemble complet de solutions de traqueur solaire intelligent, y compris le traqueur de pointe Vanguard 1P, le système d'intelligence artificielle d'autoapprentissage SuperTrack, et la plateforme SCADA numérique du système de traqueur Trina Smart Cloud.

Le projet, développé par POWERCHINA, est situé en Mauritanie, une municipalité du nord de l'État du Ceará. Malgré sa vaste superficie et ses abondantes ressources naturelles, le pays a une population clairsemée, ce qui indique un potentiel inexploité de développement. Une fois terminé et mis en service, le projet devrait créer plus de 2 000 emplois et générer une croissance économique cumulative évaluée à 140 millions de dollars. Le projet a reçu une attention considérable et a été chaleureusement accueilli par l'Agence brésilienne de réglementation de l'électricité, les gouvernements d'État et locaux et la communauté locale.

La solution de traqueur solaire intelligent trois-en-un de TrinaTracker, qui comprend du matériel, des logiciels et une plateforme de service, est très populaire dans la région en raison de son excellente performance relative à l'augmentation significative du rendement énergétique global des centrales électriques et à l'efficacité de la construction.

TrinaTracker dispose d'un site de fabrication de traqueurs solaires intelligents au Brésil et d'équipes de maintenance régionales complètes, assurant des capacités de fabrication locales de haute qualité, ainsi que des prestations et des services efficaces et précis. Les équipes de prévente, de vente et de R et D de TrinaTracker ont collaboré pour optimiser le dispositif en réponse à la demande du client pour une conception personnalisée. En raison de la nature inondable du site du projet, TrinaTracker a proposé une solution de protection automatique contre les inondations qui assure un équilibre entre la sécurité et la rentabilité.

Le Brésil, l'un des pays les plus ensoleillés du monde, est le marché d'énergie photovoltaïque le plus prometteur en Amérique latine et dans les Caraïbes en raison de la demande croissante pour une capacité d'énergie PV installée, alimentée par une gamme d'incitations et de politiques locales. TrinaTracker est une unité commerciale de TrinaSolar, un chef de file de l'industrie de l'énergie PV depuis 27 ans et reconnu comme l'un des cinq principaux fournisseurs de matériel de traqueurs dans la région.

La commande de projet brésilienne souligne une fois de plus la solide réputation de la marque TrinaTracker en Amérique latine. TrinaTracker continuera d'aller de l'avant avec d'autres partenariats pour promouvoir la transition mondiale vers l'énergie propre.

