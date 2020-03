Subventions salariales fédérales : le CPQ se réjouit

MONTRÉAL, le 30 mars 2020 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) se réjouit de l'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement fédéral concernant l'élargissement de l'admissibilité à la subvention salariale aux entreprises de toutes tailles. Il s'agit d'une demande faite à plusieurs reprises par le CPQ.

« Le contexte difficile actuel affecte les activités économiques de l'ensemble des entreprises, quels que soient leur taille ou le secteur dans lequel elles œuvrent », affirme Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ. « En élargissant l'admissibilité à la subvention salariale de 75% à l'ensemble des entreprises touchées, le gouvernement fédéral permet à tous d'avoir plus de chances de traverser la crise et permet aux employés de continuer de recevoir un salaire. »

Comme plusieurs détails de cette annonce restent à venir, le CPQ continuera de suivre le dossier attentivement pour s'assurer que les employeurs puissent avoir tous les outils en main pour poursuivre leurs activités dans la mesure du possible et participer à la relance de l'économie au moment opportun.

