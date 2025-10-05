Subventions publiques dans l'industrie militaire : Québec solidaire exige de la transparence

QUÉBEC, le 5 oct. 2025 /CNW/ - Québec solidaire sonne l'alarme face à l'intention du gouvernement Legault d'offrir des subventions massives dans l'industrie de l'armement via Investissement Québec.

« Soyons clairs : utiliser l'argent des Québécois pour fabriquer des armes létales, c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Est-ce que la CAQ peut nous garantir que ces armes ne serviront pas à tuer des civils? Bien sûr que non. C'est Ottawa qui décide quels pays vont bénéficier de ces armes. Encore une fois, on investit dans quelque chose sur lequel on n'a aucun contrôle.

Pourquoi les contribuables devraient-ils financer une industrie qui est déjà très rentable? Quelles sont les balises? Quels sont les critères? Quelles sont les lignes rouges? Les Québécois méritent des réponses, c'est pourquoi vendredi passé, j'ai envoyé une lettre pour convoquer les membres de la Commission de l'économie et du travail pour faire la lumière sur ces nouveaux investissements. », a déclaré la porte-parole solidaire en économie, Mme Alejandra Zaga-Mendez.

Québec solidaire demande la convocation rapide d'une commission parlementaire afin de débattre publiquement des conditions entourant l'utilisation de fonds publics dans l'industrie militaire. Pour Québec solidaire, il est inacceptable que des géants étrangers de la défense viennent profiter de millions de dollars publics pour fabriquer des armes létales sans aucun encadrement démocratique.

Alors que la CAQ s'apprête à transformer Investissement Québec en guichet automatique pour l'industrie militaire, le parti appelle François Legault à clarifier immédiatement ses intentions et à soumettre ses projets d'investissement en défense à un débat parlementaire transparent.

