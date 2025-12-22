Augmentation du salaire des députés - Le caucus de Québec solidaire a redonné 434 507$

QUÉBEC, le 22 déc. 2025 /CNW/ - Les 11 députés de Québec solidaire ont tenu leur promesse en faisant don d'un total de 434 507 $ provenant de leur augmentation de salaire. Après avoir voté contre l'augmentation du salaire des députés de 30% votée par la CAQ en 2023, Québec solidaire s'était engagé à remettre des montants issus de leur hausse de salaire à des organismes, des initiatives locales ou des OBNL.

« À Québec solidaire, quand on prend un engagement, on le respecte. Quand les députés de la CAQ se sont votés eux-mêmes une augmentation de salaire, ça n'a tout simplement pas passé auprès de la population. On a décidé d'être cohérents avec nos valeurs et de donner une partie de notre salaire là où ça compte vraiment: sur le terrain. On a redonné près d'un demi-million de dollars à des organismes qui viennent en aide à des gens qui en ont réellement besoin. Des organismes qui luttent contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté, des groupes qui militent pour l'indépendance du Québec, ou encore des initiatives écologistes. Quel organisme communautaire a vu ses subventions augmenter de 30%? Quel travailleur a vu son salaire augmenter de 30 000$ d'un coup? La réponse c'est aucun. Elle est là l'hypocrisie de la CAQ. Je suis fière qu'on l'ait dénoncé, et je suis encore plus fière qu'on ait pu faire une différence en restant fidèles à nos convictions », a déclaré la porte-parole de Québec solidaire Ruba Ghazal

Rappelons que Mme Ghazal a récemment donné 12 000$ pour lutter contre l'insécurité alimentaire chez la communauté étudiante, et que la députée solidaire de Verdun, Alejandra Zaga Mendez, a versé 15 000$ au Réseau d'entraide Verdun pour soutenir leurs actions de lutte contre la précarité à l'approche des fêtes.

