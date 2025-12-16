Ruba Ghazal donne son augmentation de salaire pour contrer l'insécurité alimentaire

QUÉBEC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Face à l'insécurité alimentaire grandissante chez la population étudiante du Québec, la porte-parole de Québec solidaire Ruba Ghazal a décidé de donner une partie de son augmentation de salaire de députée à diverses initiatives qui luttent contre l'insécurité alimentaire dans les Cégeps et les universités.

« Quand je vois le premier ministre François Legault rester les bras croisés alors que près d'un étudiant sur deux a faim, ça me fâche. Je rappelle qu'en 2023, la CAQ s'est elle-même votée une augmentation de salaire des députés de 30 000$, c'est honteux! Cet argent-là, c'est les étudiants qui ont faim qui en ont besoin, pas les députés. Quel étudiant a vu ses prêts et bourses augmenter de 30%? Quelle étudiante a vu la rémunération de son stage augmenter de 30 000$? Aucun. Avec la CAQ, c'est deux poids, deux mesures. C'est pour ça que j'ai décidé de verser 12 000$ à même mon salaire à des organisations qui font ce que la CAQ refuse de faire: nourrir les travailleurs de demain », a déclaré Mme Ghazal, lors d'une entrevue dans la cafétéria de l'Université Laval, où elle remettait notamment un chèque au Rassemblement pour l'alimentation durable et l'innovation solidaire (RADIS), un OBNL fondé par des membres de la communauté étudiante afin d'offrir des repas à bas prix à la communauté.

Au total, la cheffe parlementaire de Québec solidaire fera don de 12 000$ à des initiatives dans les établissements suivants:

3000$ à l'Université Laval

3000$ à l'Université du Québec à Montréal

3000$ au Cégep Limoilou

3000$ au Cégep du Vieux-Montréal

En rappel, les députés de Québec solidaire se sont opposés en 2023 à la hausse de salaire des députés, votée par la CAQ.

