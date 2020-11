Subvention pour une meilleure gestion des ressources forestières

QUÉBEC, le 9 nov. 2020 /CNW/ - Le professeur Nicolas Bélanger, du Département Science et Technologie de l'Université TÉLUQ, reçoit une subvention de 165 000 $ sur cinq ans du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) dans le cadre du Programme de subventions à la découverte.



Cette somme sera utilisée pour mener un projet de recherche ayant pour titre « Turning up the heat in a northern hardwood: Response of soils and trees to summer and winter climate change ». Son objectif est de mieux comprendre comment le réchauffement du sol va influencer le fonctionnement et la résilience des écosystèmes forestiers.