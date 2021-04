Subvention pour le raccrochage scolaire à distance

L'objectif de ce projet consiste à soutenir ChallengeU dans l'amélioration de sa plateforme interactive en ligne utilisée par les centres de services scolaires. ChallengeU permet de retourner gratuitement à l'école, à distance. Alliant intelligence artificielle, soutien et motivation, cette plateforme vise à stimuler l'engagement des élèves du secondaire ainsi qu'à accroître leur motivation dans le but d'augmenter leur réussite pour les mener vers l'obtention de leur diplôme.

« Je tiens à féliciter le professeur Chikhaoui pour l'obtention de cette subvention. Je suis persuadée que ses travaux contribueront à la réussite des élèves et à l'avancement de la recherche dans un domaine aussi porteur que celui de l'intelligence artificielle », a déclaré Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TÉLUQ.

Pour sa part, Belkacem Chikhaoui explique : « Grâce à ce projet, nous pourrons également développer de nouveaux algorithmes efficaces d'analyse de données hétérogènes multimodales et de prédiction pour des applications réelles dans différents domaines, telles l'analyse des sentiments sur les réseaux sociaux et la prédiction des comportements violents dans ces mêmes environnements ».

En somme, ce projet a le potentiel de générer des retombées importantes sur le plan économique (pour ChallengeU, les centres de services scolaires et le Québec), scientifique (activités de recherche à long terme) et social (réussite des élèves).

