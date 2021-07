Subvention pour la mobilisation des connaissances dans le domaine social

En misant sur une approche collaborative impliquant des chercheurs, des chercheuses, des praticiennes expertes et des praticiens experts, cette recherche vise à concevoir et à valider un cadre de référence intégrateur et opérationnel pour l'évaluation des stratégies de mobilisation des connaissances (MC) dans le domaine social.

« Je tiens à féliciter la professeure Ziam pour l'obtention de cette subvention. Je suis persuadée que son expertise reconnue contribuera à l'avancement de la recherche et de la pratique, dans un domaine aussi stratégique que la mobilisation des connaissances », a affirmé Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TÉLUQ.

De son côté, Saliha Ziam explique que « l'évaluation est une dimension essentielle pour l'amélioration des stratégies de mobilisation des connaissances et pour l'appréciation des retombées de la recherche. Aussi, notre projet permettra de développer un cadre de référence intégrateur, validé empiriquement et opérationnel. C'est-à-dire qu'il permettra d'identifier les dimensions principales à prendre en compte dans l'évaluation des stratégies de MC, ainsi que les indicateurs et outils potentiels pour les mesurer ».

Ce cadre de référence pourra être utilisé par diverses organisations œuvrant dans le domaine des interventions sociales, par des organismes subventionnaires, des centres de recherche, ainsi que des milieux universitaires qui souhaitent évaluer l'efficacité de leurs stratégies de MC et apprécier les retombées de leurs initiatives pour l'amélioration des pratiques, de la prise de décision et des politiques publiques, et ce, afin de produire des impacts bénéfiques pour les populations.



