Subvention pour la conception et l'évaluation de technologies informatiques pour les activités de la vie quotidienne

La somme obtenue permettra de financer, au cours des cinq prochaines années, la recherche intitulée « Context-aware systems for assisting users in their activities of daily living: from activity recognition to augmented reality assistance provision », qui a pour objectif de travailler à la conception et à l'évaluation de technologies informatiques pour l'assistance à la tâche et aux activités de la vie quotidienne (AVQ).

« Je tiens à féliciter le professeur Gouin-Vallerand pour l'obtention de cette subvention. Je suis persuadé que ses travaux permettront de contribuer à l'avancement de la recherche dans des domaines aussi porteurs que ceux des systèmes intelligents et des interactions humain-machine », a déclaré André G. Roy, directeur général par intérim de l'Université TÉLUQ.

Le professeur Gouin-Vallerand précise que « ces technologies intégreront la réalité augmentée, les interactions multimodales ainsi que des algorithmes intelligents de reconnaissance de l'activité humaine afin d'aider des utilisateurs tels des travailleurs industriels à être plus performants dans la réalisation de leurs activités et, dans le cas de personnes âgées par exemple, de les rendre plus autonomes ».

Chaque année, le CRSNG investit plus de 1,2 milliard de dollars dans la recherche en sciences naturelles et en génie au Canada. Grâce à ces fonds, plus de 11 000 professeurs-chercheurs de calibre mondial font des découvertes et produisent des percées scientifiques. Ces fonds favorisent également les partenariats et les collaborations qui rapprochent les créateurs et les utilisateurs des découvertes. Les partenariats de recherche que le CRSNG permet d'établir contribuent à orienter la recherche et développement et à relever les défis que pose le passage du laboratoire au marché.

Créée en 1972 pour rendre le savoir accessible, la TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour y faire leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.

