Subvention du CRSNG pour la vidéosurveillance intelligente

Ce montant servira à financer son programme de recherche en vidéosurveillance intelligente, un ensemble de techniques de l'intelligence artificielle permettant d'interpréter automatiquement les vidéos captées par les caméras connectées. Plus particulièrement, le programme financé s'intitule « Intelligent video surveillance for abnormal event detection » et vise à doter les systèmes de vidéosurveillance d'algorithmes permettant l'analyse automatisée de scènes.

« Plus que jamais, l'intelligence artificielle s'impose comme une science aux applications infinies pour notre société. La reconnaissance des recherches et de l'expertise du professeur Bouachir rend fière toute notre communauté universitaire », a déclaré Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TÉLUQ.

Pour sa part, le professeur Bouachir ajoute que « cette recherche contribuera à la résolution de problèmes fondamentaux ouverts, tout en développant des applications concrètes, qui bénéficient directement de la recherche fondamentale. Le tout s'inscrit d'ailleurs dans la continuité de nos travaux sur l'exploitation des caméras de surveillance pour l'analyse automatisée de l'activité humaine ».

Sur le plan des contextes d'application, le professeur Bouachir et son équipe s'intéresseront à la détection d'événements anormaux dans les environnements ouverts, par exemple des lieux publics, ainsi qu'à d'autres sujets complexes encore inexplorés dans la littérature de la vision artificielle, tels que la détection des comportements suicidaires dans les environnements fermés.

Créée en 1972 et composante du réseau de l'Université du Québec, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 18 000 étudiants de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

