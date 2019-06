Subvention du CRSNG pour des chaînes d'approvisionnement plus durables

Le professeur Carle s'intéresse au concept de chaîne d'approvisionnement, soit l'ensemble des étapes parcourues par un produit, de l'achat des matières premières jusqu'à la livraison à l'utilisateur final. Les entreprises sont soumises à de multiples pressions, tant sur le plan financier que de l'empreinte environnementale et sociale associée à leurs activités. Dans ce contexte, il est difficile pour les décideurs de déterminer quelles initiatives doivent être mises de l'avant et quels seront leurs impacts sur la chaîne d'approvisionnement et sur l'empreinte de celle-ci.

Le montant alloué sera utilisé pour développer de nouvelles méthodes afin de concevoir, de gérer et d'évaluer la performance de chaînes d'approvisionnement durables, c'est-à-dire ayant des retombées positives sur les plans économiques, environnementaux et sociaux.

« Je me réjouis de constater que l'expertise du professeur Carle soit reconnue par le CRSNG. Je suis convaincu que ses travaux permettront de contribuer à améliorer les chaînes d'approvisionnement de façon à ce qu'elles soient plus efficaces et durables », a souligné André G. Roy, directeur général par intérim de l'Université TÉLUQ.

Pour sa part, Marc-André Carle mentionne que « cette recherche fera appel à différentes méthodologies propres à l'analytique d'affaires, telles l'optimisation et la simulation. L'explosion des technologies de l'information, tout particulièrement dans l'accessibilité aux données, a rendu ces outils accessibles aux petites et moyennes entreprises ».

Le CRSNG

Chaque année, le CRSNG investit plus de 1,2 milliard de dollars dans la recherche en sciences naturelles et en génie au Canada. Grâce à ces fonds, plus de 11 000 professeurs-chercheurs de calibre mondial font des découvertes et produisent des percées scientifiques. Ces fonds favorisent également les partenariats et les collaborations qui rapprochent les créateurs et les utilisateurs des découvertes. Les partenariats de recherche que le CRSNG permet d'établir contribuent à orienter la recherche et développement et à relever les défis que pose le passage du laboratoire au marché.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 pour rendre le savoir accessible, la TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour y faire leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.



