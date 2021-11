MISSISSAUGA, ON, le 15 nov. 2021 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le plaisir d'annoncer qu'AutoHEBDO a décerné la première place à la Subaru Outback dans la catégorie des VUS à 2 rangées.

Le programme de prix d'AutoHEBDO est le plus reconnu, le plus digne de confiance et le plus influent au pays. Les prix récompensent les véhicules pour le rapport qualité-prix, l'innovation, les performances, le confort, les technologies et leur attrait.

« La Subaru Outback regroupe tous les atouts que recherchent nos spécialistes dans un VUS primé : elle est pratique et conviviale et regorge des caractéristiques qu'affectionnent les familles. Le fait qu'elle soit aussi prête pour les aventures constitue également un réel avantage », raconte Jodi Lai, rédactrice en chef, AutoHEBDO.ca. « Subaru a une clientèle fidèle, et c'est impressionnant de voir la croissance si rapide de la marque qui a su attirer les consommateurs plus généralistes. Les modèles Subaru m'ont toujours paru pratiques et bien pensés. »

Le jury du programme d'AutoHEBDO évalue tous les véhicules proposés chaque année pour déterminer les meilleurs candidats de chaque catégorie qu'il recommanderait en toute confiance aux Canadiens. AutoHEBDO.net sélectionne soigneusement les gagnants en se basant sur des évaluations approfondies de tous les véhicules neufs disponibles sur le marché pour 2022. Ce processus reconnaît véritablement la différence entre un « bon » véhicule et un véhicule « primé ».

La Outback 2022 est la première à porter l'écusson Subaru Wilderness qui se distingue par ses nombreuses améliorations pour la conduite hors route, notamment des pare-chocs au design exclusif, des pneus tout terrain et une caisse plus haute. La Subaru Outback a aussi reçu la mention PREMIER CHOIX SÉCURITÉ+ 2021 décernée par l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

« Nous offrons des véhicules aussi sécuritaires que pratiques », a affirmé Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada. « Nous sommes très fiers que de distingués chroniqueurs reconnaissent notre gamme primée et recommandent nos modèles aux consommateurs. »

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Tous les produits Subaru sont fabriqués dans des usines à zéro enfouissement. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.subaru.ca ou le site www.pr.subaru.ca ou encore suivez @SubaruCanada sur Twitter.

