Équipée d'un moteur BOXER SUBARU de 2,5 litres de série, d'une fonction X-MODE bimode perfectionnée, de la traction intégrale symétrique à prise constante Subaru, de pneus tout-terrain, d'une suspension améliorée et d'un système de refroidissement amélioré, la Subaru Forester Wilderness fera le bonheur des chasseurs d'aventure là où le bitume se termine.

En plus de multiples mises à niveau mécaniques, la nouvelle Subaru Forester Wilderness 2026 est pourvue de la plus récente version de la technologie primée d'aide à la conduite EyeSight de Subaru, d'un système multimédia SUBARU STARLINK à écran vertical de 11,6 po avec afficheur d'information central intégré et d'un nouveau groupe d'instruments numériques de 12,3 pouces.

Performance et capacités

Grâce à des ressorts hélicoïdaux et des amortisseurs plus longs, la Subaru Forester Wilderness 2026 offre une garde au sol rehaussée. La suspension a également été calibrée pour fournir une stabilité et un confort améliorés, tant sur la route que dans les sentiers. À l'instar de la nouvelle Subaru Forester de sixième génération, la nouvelle Forester Wilderness utilise un moteur BOXER SUBARU redessiné de 2,5 litres qui déploie 180 chevaux de puissance et 178 livres-pieds de couple, disponible à plus bas régime pour une meilleure réactivité.

La Subaru Forester Wilderness 2026 emploie une boîte à variation continue Lineartronic® révisée (CVT) avec un rapport de réduction final plus court pour une meilleure puissance à bas régime, jumelée à la fonction X-MODE bimode améliorée avec modes Snow/Dirt et Deep Snow/Mud pour une confiance accrue. Le système révisé de traction intégrale symétrique Subaru, que partage la nouvelle Forester, offre un verrouillage plus rapide du différentiel central et moins de patinage des roues lors de la conduite hors route, en plus d'intégrer les données d'angle de braquage pour une plus grande stabilité dans manœuvres en virage à grande vitesse.

Des pneus tout-terrain Yokohama Geolandar plus gros sont montés sur les jantes de 17 po au fini anthacite exclusives à la Wilderness, pour une performance améliorée sur les sentiers boueux ou les routes de gravier. Grâce à un refroidisseur de transmission amélioré, la capacité de remorquage peut atteindre 3 500 livres sur la nouvelle Subaru Forester Wilderness 2026, et un capteur de température sur le différentiel arrière permet de rouler en toute confiance dans les sentiers.

La Subaru Forester Wilderness 2026 présente également des angles d'approche, de fuite et de crête améliorés, comparativement au reste de la gamme Forester de sixième génération. L'angle d'approche est passé de 19 à 23,5 degrés, l'angle de fuite s'est amélioré de 19,6 à 21 degrés, tandis que l'angle de fuite atteint maintenant 25,5 degrés comparativement à 24,6 degrés.

Caractéristiques exclusives

Pour traduire visuellement l'amélioration de performance sur la nouvelle Subaru Forester Wilderness 2026, le véhicule a été rehaussé d'éléments stylistiques exclusifs et d'améliorations de performance, à l'intérieur comme à l'extérieur. La Forester Wilderness vient avec des longerons de toit de série affichant une charge statique de 363 kg (80 kg en charge dynamique), des antibrouillards à DEL de forme hexagonale, une protection de soubassement et des accents décoratifs extérieurs au fini cuivre anodisé, y compris sur les caches pour crochets de remorquage dans les pare-chocs avant et arrière.

À l'intérieur, la Subaru Forester Wilderness 2026 propose un garnissage souple toutes saisons. Des accents décoratifs couleur cuivre anodisé s'ajoutent en exclusivité dans cette Forester Wilderness et, pour la toute première fois, un groupe d'instruments numériques de 12,3 pouces avec éléments graphiques propres à la version Wilderness et la navigation sont livrés de série.

Commodité et sécurité

La plateforme globale Subaru à la base de la nouvelle Subaru Forester Wilderness 2026 a vu sa rigidité en torsion accrue de 10 pour cent grâce à la nouvelle structure complète de cadre interne bénéficiant de soudures plus résistantes et d'adhésifs structuraux additionnels (d'environ 8 mètres à 27 mètres) pour une meilleure rigidité. Ces améliorations donnent lieu à une performance dynamique améliorée ainsi qu'à une conduite plus douce et silencieuse.

À l'intérieur, la Subaru Forester Wilderness 2026 propose une banquette arrière rabattable divisée 60/40, qui porte à 1 957 litres l'espace utile pour le chargement. Quand les dossiers de la banquette arrière sont relevés, la Forester Wilderness peut asseoir confortablement cinq personnes, avec un dégagement d'un mètre pour les jambes.

Le système multimédia Plus SUBARU STARLINK de 11,6 pouces est inclus de série sur la Subaru Forester Wilderness 2026. L'écran tactile haute résolution de 11,6 pouces est équipé de la fonctionnalité Apple CarPlay et Android Auto sans fil, avec affichage plein écran. Le système multimédia agit également comme un afficheur d'information central qui intègre le combiné d'instruments et permet de contrôler à l'écran le système audio, la température et les fonctions du véhicule. D'autres caractéristiques s'ajoutent à l'ensemble, comme la connectivité pour téléphone mains libres Bluetooth avec lecture audio en continu, la radio AM/FM, la caméra de recul, la radio SiriusXM et SiriusXM Travel Link (essai gratuit de trois mois), ainsi que des mises à jour à distance.

Les prix et spécifications détaillées seront disponibles à l'approche de la date de lancement à l'automne 2025.

