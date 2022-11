Dévoilement mondial au Salon de l'auto 2022 de Los Angeles

Cette Impreza de 6 e génération présente un design 5 portes plus sportif, un châssis 10 % plus rigide et des performances améliorées

Nouvelle version RS équipée du moteur SUBARU BOXER de 2,5 L et 182 ch

Écran d'infodivertissement SUBARU STARLINK de 11,6 po

Technologie d'aide à la conduite EyeSight améliorée de série

CarPlay d'Apple sans fil et Android Auto sans fil en option

LOS ANGELES, le 17 nov. 2022 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. vient de dévoiler au Salon de l'auto de Los Angeles la toute nouvelle Impreza 2024. L'Impreza de sixième génération bénéficie d'un tout nouveau design, de performances améliorées, de caractéristiques de sécurité renforcées et de technologies multimédia actualisées. Parmi les nouveautés pour 2024 figurent aussi la version RS dotée d'un moteur SUBARU BOXER de 2,5 L, de roues exclusives de 18 po et d'éléments extérieurs et intérieurs uniques.

SUBARU DÉVOILE LA TOUTE NOUVELLE SUBARU IMPREZA 2024 5 PORTES (Groupe CNW/Subaru Canada Inc.) SUBARU DÉVOILE LA TOUTE NOUVELLE SUBARU IMPREZA 2024 5 PORTES (Groupe CNW/Subaru Canada Inc.)

Dévoilée pour la toute première fois il y a 30 ans au Salon de l'auto de Los Angeles 1992, l'Impreza offrait aux clients une voiture compacte proposant un bon rapport qualité-prix et dotée en option de la traction intégrale symétrique Subaru. Pionnière dans le segment des voitures compactes, l'Impreza était à l'époque le seul véhicule à proposer une traction intégrale. L'Impreza a aussi jeté les bases de la légendaire WRX, la voiture de performance couronnée depuis quatre décennies aux championnats de rallye.

Arborant une toute nouvelle allure sportive, la gamme Impreza 2024 reçoit de série la dernière génération de la technologie d'aide à la conduite EyeSight. Livrable en option pour la première fois sur l'Impreza, le système multimédia Plus SUBARU STARLINK avec écran de 11,6 po comprend CarPlay d'Apple sans fil et Android Auto sans fil. Le système est aussi doté de commandes à l'écran pour l'audio, la climatisation et les fonctions du véhicule.

Pour 2024, la gamme Impreza met davantage l'accent sur la sportivité, la polyvalence et les compétences. L'Impreza se décline à présent en versions Commodité et Tourisme et, en nouveauté, en versions RS et Sport-tech.

Performance et tenue de route

L'Impreza 2024 a été conçue pour favoriser le caractère utilitaire et la sportivité qui se prêtent à un style de vie active. Toutes les versions reçoivent de série la traction intégrale symétrique Subaru révisée qui réagit plus rapidement, autorise un comportement plus agile et fournit une meilleure tenue en virage. La traction intégrale comprend de série le système actif d'orientation du couple qui procure à l'Impreza une excellente motricité et une très grande agilité.

Les versions Commodité et Tourisme sont animées par le 4 cylindres de 2 L SUBARU BOXER à injection directe qui développe 152 ch et 145 lb-pi de couple. Les nouvelles RS et Sport-tech passent au moteur BOXER de 2,5 L qui affiche la puissance et le couple impressionnants de 182 ch et 178 lb-pi. La boîte Lineartronic CVT (à variation continue) équipe de série toutes les versions. Les versions Tourisme, RS et Sport-tech sont dotées d'un mode manuel à 8 rapports commandés par les palettes au volant et qui permettent au conducteur d'agir sur les huit rapports prédéfinis.

L'Impreza 2024 reçoit aussi une version de la direction à crémaillère à assistance électronique à double pignon plus directe de la sportive WRX qui procure un senti plus naturel et présente une plus grande réactivité.

Les versions Tourisme et supérieures sont équipées du système de gestion des performances SI-Drive et de plus grandes roues. La version Tourisme reçoit des roues de 17 po exclusives au Canada, tandis que les versions RS et Sport-tech sont chaussées de roues en alliage de 18 po. Une suspension sport optimise les performances et la tenue de route.

Nouveau design et châssis actualisé

La plateforme globale de Subaru pour l'Impreza 2024 a été actualisée et présente une rigidité en torsion supérieure de 10 %. La structure reçoit un cadre intérieur complet et des adhésifs structurels supplémentaires (de 8 à 27 mètres), ce qui se traduit par une plus grande rigidité et une réduction de poids. Ces perfectionnements autorisent de meilleures performances dynamiques, plus de souplesse et un habitacle plus silencieux.

L'habitacle bénéficie d'une attention accrue accordée aux occupants et à leur interaction avec le véhicule. Les sièges avant offrent un meilleur soutien et plus de confort général pour atténuer les effets de la fatigue. Les concepteurs se sont efforcés de réduire les bruits dans des fréquences spécifiques afin d'obtenir un habitacle plus silencieux et plus confortable. Le design intérieur moderne et épuré comprend un écran central proéminent doté de commandes très visibles, un important dégagement en hauteur et aux jambes et un grand espace de rangement.

Sécurité

Toutes les Impreza 2024 sont équipées de série de la dernière version de la technologie d'aide à la conduite EyeSight primée. Ce système perfectionné intervient avec plus de souplesse et de rapidité et dans des conditions encore plus variées et nombreuses. Ces perfectionnements sont possibles grâce à un champ de vision plus large, à un logiciel actualisé et à l'ajout d'un servofrein électrique. Le système EyeSight peut désormais reconnaître plus rapidement les cyclistes et les piétons aux intersections et, le cas échéant, alerter le conducteur et freiner pour éviter les collisions.

Le système de braquage automatique d'urgence est inclus sur les versions équipées du système de détection de véhicules en approche et de surveillance d'angle mort Subaru, y compris la détection des angles morts avec l'aide au suivi de voie et le dispositif d'alerte de trafic transversal. Ce dispositif de sécurité fonctionne avec le système EyeSight et la détection d'angle mort pour aider à contrôler la direction afin d'éviter une collision à des vitesses inférieures à 80 km/h.

Le rappel de vérification des sièges arrière, livré de série et conçu pour réduire le risque de laisser un enfant ou un animal à bord, rappelle au conducteur de vérifier les sièges arrière avant de quitter.

Pour la première fois dans l'Impreza, la version Sport-tech comprend le système d'alerte aux distractions DriverFocus qui surveille la fatigue ou le manque d'attention du conducteur à l'aide d'une caméra orientée vers le visage du conducteur et d'un logiciel de reconnaissance faciale. Ce système de pointe, qui agit de concert avec le système Subaru EyeSight, a été mis au point pour répondre au problème persistant des accidents de la route causés par la distraction ou la fatigue.

Tout au long de ses 30 ans d'histoire, l'Impreza a reçu des prix axés sur la sécurité décernés par des organismes de confiance, dont l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). La dernière Subaru Impreza a été nommée par l'IIHS PREMIER CHOIX SÉCURITÉ pour 2022. C'est la quinzième année consécutive que cette voiture compacte obtient ce prix (2007-2022), qui inclut la note la plus élevée possible décernée par l'IIHS, à savoir « Supérieur » pour la prévention des collisions frontales. Subaru prévoit que la toute nouvelle Impreza 2024 continuera à offrir une sécurité exemplaire.

Confort et commodités

Toutes les versions sont équipées du verrouillage des portes, des glaces et des rétroviseurs électriques, d'un éclairage d'accueil, de l'accès sans clé à distance, des sièges avant chauffants et de la banquette arrière rabattable 60/40. Le système de climatisation a été actualisé pour se concentrer sur les sièges occupés (plutôt que sur l'ensemble de l'habitacle) afin d'améliorer le confort et de réduire la consommation de carburant. Toutes les versions reçoivent le système de chauffage et de climatisation à deux zones.

À la version Tourisme s'ajoutent le volant chauffant, l'accès sans clé avec démarrage par bouton‑poussoir et les antibrouillards.

Les modèles RS et Sport-tech reçoivent en plus le système Harman Kardon à 10 haut-parleurs, le chargeur sans fil, le toit ouvrant électrique et le siège du conducteur à 10 réglages électriques avec support lombaire. La version Sport-tech s'enrichit aussi de sièges à dessus en cuir.

Technologie embarquée Subaru

Pour la première fois, le catalogue des options de l'Impreza inclut le système d'infodivertissement SUBARU STARLINK avec écran de 11,6 po de type tablette. L'écran tactile haute résolution de 11,6 po donne accès à CarPlay d'Apple sans fil et Android Auto sans fil avec affichage plein écran. Le système multimédia fonctionne aussi comme un écran d'information central avec compteur combiné intégré et commandes à l'écran pour les fonctions audio, de climatisation et du véhicule. Parmi les autres équipements de série, mentionnons la téléphonie mains libres et la lecture audio en continu Bluetooth, la radio AM/FM, la caméra arrière, la radio SiriusXM Le Complet et SiriusXM Travel Link (abonnement gratuit de 3 mois), la radio HD et les mises à jour par liaison radio. La version Sport-tech comprend le système de navigation GPS intégré.

Livrables en option, les Services connectés SUBARU STARLINK axés sur la sûreté et la sécurité offrent le service d'urgence SOS, l'assistance routière améliorée, la notification automatique de collision, les notifications d'entretien, le rapport mensuel sur l'état du véhicule et les alertes de diagnostic, le service de récupération de véhicule volé et la notification d'alarme de sécurité automobile. Les équipements de commodité livrables incluent la télécommande pour le verrouillage et le déverrouillage, le klaxon et l'éclairage à distance et la localisation du véhicule.

Impreza RS 2024

La RS marque le retour de la version destinée aux passionnés. La 2.5 RS, qui a fait ses débuts en 1998, était le précurseur de la WRX sur le marché américain. La nouvelle version RS est équipée de série d'un puissant moteur BOXER de 2,5 L couplé à une boîte de vitesses CVT Lineartronic avec mode manuel à 8 rapports et palettes au volant.

La version RS se dote de garnitures extérieures exclusives, notamment le badge RS sur les portes avant et le hayon, les roues en alliage de 18 po en finition gris foncé, une finition gris foncé sur la calandre, les déflecteurs latéraux et les rétroviseurs, des phares à DEL améliorés et des antibrouillards à DEL.

L'habitacle de la RS se distingue aussi par des garnitures intérieures gris fusil et en similifibre de carbone, ainsi que par des sièges avant sport en tissu noir avec soutiens latéraux en tissu rouge et des tapis de sol ornés du logo RS. Enfin, la RS se caractérise par ses pédales en alliage d'aluminium et ses prises USB à l'arrière.

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanadasur Twitter.

SOURCE Subaru Canada Inc.

Renseignements: Julie Lychak, Directrice RP, 905-568-4959, [email protected]; Madison Marple, Spécialiste RP, 905-568-4959, [email protected]; Sébastien Lajoie, Spécialiste RP, Région du Québec, 514-336-0600, [email protected]