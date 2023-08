MISSISSAUGA, ON, le 11 août 2023 /CNW/ - Subaru Canada Inc. (SCI), dans le cadre de son engagement profond à préserver et à protéger les parcs et la nature sauvage du Canada, a noué un partenariat avec Sans trace Canada visant à contribuer à la conservation de l'environnement naturel du Canada.

(Groupe CNW/Subaru Canada Inc.)

Depuis 2005, Sans trace Canada joue un rôle prédominant pour répondre aux besoins d'atténuer notre impact environnemental sur les parcs et les milieux naturels. Cet organisme sans but lucratif fournit à la population canadienne les informations nécessaires pour protéger la nature tout en profitant des atouts des nombreuses formes d'activités récréatives de plein air.

Les sept principes Sans trace fournissent des lignes directrices pour prévenir et minimiser notre impact sur l'environnement :

Se préparer et prévoir Utiliser les surfaces durables Gérer adéquatement les déchets Laisser intact ce que l'on trouve Minimiser l'impact des feux Respecter la vie sauvage Respecter les autres visiteurs

À l'occasion du lancement de la troisième année consécutive de son programme Aventures dans les parcs, Subaru Canada encourage tous les Canadiens à apprendre les sept principes Sans trace et à les mettre en pratique en tant que stratégie pour explorer la nature de manière à réduire notre impact sur l'environnement.

Dans le cadre de la campagne d'éducation et de sensibilisation de cette année, Subaru Canada et Sans trace Canada lanceront le Serment Sans trace. Ce Serment, c'est une invitation que l'organisme lance aux propriétaires de Subaru et aux Canadiens à respecter les milieux naturels lorsqu'ils s'aventurent sur le terrain de jeu naturel du Canada. Un arbre sera planté au Canada lorsqu'un participant prêtera Serment et partagera son engagement sur les médias sociaux. Subaru Canada et Sans trace Canada se sont engagés à aider les Canadiens à planter jusqu'à 10 000 arbres en 2023 en prêtant Serment et en partageant le Serment.

« Nous sommes ravis de nous associer à Sans trace Canada et de contribuer à la promotion de ses sept principes », a déclaré Tomohiro Kubota, président du conseil, président et chef de la direction de SCI. « Nous avons hâte d'inciter les Canadiens à prêter Serment, car nous croyons que ces lignes directrices constituent la base d'une exploration responsable visant à atténuer notre impact sur l'environnement. »

« Le soutien que nous recevons de Subaru Canada aidera Sans trace à poursuivre son travail en offrant à la population canadienne un cadre et des solutions fondés sur la science pour préserver les habitats naturels partout au Canada », a déclaré Richard Vinson, président du conseil d'administration de Sans trace. « Nos sept principes sont des considérations simples et sont essentiels pour minimiser l'impact de nos activités extérieures pour tous les amateurs de plein air qui veulent profiter des nombreux atouts de nos parcs et de nos zones naturelles, maintenant et pour les générations à venir. »

Au sujet de Subaru Canada , Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

À propos de Sans trace Canada

Sans trace Canada permet aux gens d'être la solution à la conservation. Il s'agit d'un organisme de bienfaisance enregistré à but non lucratif qui se consacre à la promotion de la conservation de nos parcs, de nos milieux naturels et de notre faune en aidant à minimiser l'impact des amateurs de plein air grâce à la mise en pratique des sept principes Sans trace. Sans trace encourage l'ensemble de la population canadienne à jouir des bienfaits du plein air tout en protégeant le patrimoine naturel et culturel du Canada. En ne laissant aucune trace, vous montrez que vous vous souciez des autres!

