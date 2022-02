MISSISSAUGA, ON, le 3 févr. 2022 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le plaisir d'annoncer que deux modèles se sont distingués dans leur segment respectif comme Meilleure valeur résiduelle dans le cadre de la remise des prix Meilleure valeur résiduelle 2022 au Canada décernés par ALG, J.D. Power. Les Subaru Crosstrek et WRX se démarquent dans leur catégorie respective en offrant une valeur résiduelle élevée qui procure la tranquillité d'esprit aux acheteurs potentiels au chapitre de la dépréciation, facteur le plus coûteux de l'achat d'un véhicule.