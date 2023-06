Subaru a vendu 5 246 unités en mai

Meilleur mois à vie pour la WRX

Meilleur mois à vie pour l'Ascent

Les ventes pour l'année en cours sont supérieures aux ventes pour la même période l'an dernier

MISSISSAUGA, ON, le 2 juin 2023 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a accueilli le temps chaud et de nombreux consommateurs dans les salles d'exposition, pour enregistrer en mai des ventes de 5 246 unités. Il s'agit d'une augmentation de 1 115 unités, ou de 27 p. 100, par rapport à mai 2022. Les ventes de Subaru Canada depuis le début de l'année ont progressé de 814 unités, soit un bond de 4,5 % par rapport à la même période l'an dernier.

La Subaru WRX issue du rallye a signé le meilleur mois de son histoire, avec la livraison de 720 unités, battant ainsi le record établi en octobre 2021 par la WRX de génération précédente. La WRX, premier modèle de performance de la marque, est équipée d'une traction intégrale symétrique à prise constante et d'un moteur turbo SUBARU BOXER de 2,4 litres développant 271 chevaux et couplé à une boîte manuelle à 6 vitesses ou à la boîte Subaru Performance en option.

La plus grande Subaru de tous les temps a enregistré son meilleur mois de mai, avec la vente de 435 unités. Remaniée pour le millésime 2023, l'Ascent bénéficie d'une nouvelle apparence, de nouvelles technologies et de nouveaux raffinements. Les BRZ, Crosstrek, Impreza, Legacy et Outback ont toutes dépassé leurs résultats de mai 2022, contribuant ainsi à une augmentation pour le deuxième trimestre 2023 de 26,1 p. 100 par rapport à la même période en 2022. Il s'est vendu 2 060 Crosstrek, ce qui constitue une excellente performance pour ce tout nouveau modèle redessiné.

« Subaru Canada a enregistré d'excellents résultats en mai 2023 », a déclaré Tomohiro Kubota, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada. « Nous continuerons sur cette lancée pendant les mois à venir alors que les Canadiens recherchent le parfait compagnon pour l'été. Compte tenu de la sécurité, de la fiabilité, des capacités et des performances des Subaru, peu de véhicules sont comparables. »





Mai 2023 5 246 Réel pour le mois 4 131 Année précédente (même mois) 1 115 Différence 27,0 % MÀCJ c. MPAD 19 104 2023 AÀCJ 18 290 2022 AÀCJ 814 Différence 4,5 % AÀCJ vs. MPAD 9 564 T2 2023 7 586 T2 2022 1 978 Différence 26,1 % Ventes trimestrielles actuelles c. MPAD

