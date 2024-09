MISSISSAUGA, ON, le 5 sept. 2024 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) est ravie d'annoncer la prolongation de son populaire programme En avant l'aventure - parcs. Amorçant sa quatrième année d'existence, ce programme comprend un concours de photos En avant l'aventure, un partenariat avec divers parcs provinciaux dans le cadre de leurs programmes d'ambassadeurs, une initiative de carte d'entrée Découverte famille/groupe de Parcs Canada, ainsi que l'engagement Sans trace.

La troisième édition du concours annuel de photos En avant l'aventure, qui prendra fin le 30 septembre 2024, offre aux Canadiennes et aux Canadiens une chance de remporter des prix dont la valeur totale s'élève à plus de 20 000 $. Le thème du concours de cette année porte sur les joyaux cachés et encourage les participants à soumettre une photo d'un endroit moins connu et autrement préservé. Avec un grand prix, quatre prix secondaires et 60 prix supplémentaires à gagner, tout le monde est encouragé à s'inscrire sur le site https://concours.alaventuredanslesparcs.ca/fr.

Les programmes provinciaux d'ambassadeurs de parcs ont pour but de connecter les visiteurs avec la nature par le truchement d'enseignements et d'activités, offrant des conseils et du soutien aux néophytes désireux d'apprendre les rudiments du camping. Subaru Canada continuera également à fournir un soutien par le biais de médias numériques pour encourager la découverte et la protection de la nature canadienne.

Les clients qui font l'achat d'une nouvelle Forester Wilderness 2024 recevront une carte d'entrée Découverte famille/groupe de Parcs Canada, leur permettant d'explorer plus de 80 parcs nationaux, lieux historiques et aires marines de conservation pendant toute une année. Les cartes d'entrée Découverte permettent à leurs détenteurs d'explorer environ 450 000 km2 de nature et d'histoire canadienne.

La version Forester Wilderness offre davantage de capacités et de robustesse à la Subaru Forester déjà fort compétente, la rendant ainsi la complice parfaite de ceux qui cherchent à emprunter les sentiers les moins fréquentés. Outre les améliorations fonctionnelles apportées à l'extérieur comme à l'intérieur, la Forester Wilderness bénéficie d'autres atouts, comme une garde au sol plus élevée et une suspension calibrée pour la conduite hors route, offrant ainsi un équilibre parfait entre robustesse, confort et sécurité.

L'engagement Sans trace, en partenariat avec Sans trace Canada, invite les propriétaires de Subaru ainsi que toute la population canadienne à être attentifs et respectueux lorsqu'ils s'aventurent sur le terrain de jeu naturel du Canada. Pour chaque participant qui prend l'engagement et le partage sur les médias sociaux, un arbre sera planté au Canada.

« Les clients de Subaru, avec leurs véhicules, sont depuis toujours des amateurs de plein air », affirme Tomohiro Kubota, président du conseil, président et chef de la direction de SCI. « C'est pourquoi ces partenariats et ces programmes s'intègrent si naturellement. Nous sommes enthousiastes à l'idée de continuer à aider les Canadiens et Canadiennes à explorer tout ce que ce beau pays peut leur offrir ».

