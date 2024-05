Subaru a vendu 6 207 unités, son meilleur avril à vie

Avril record pour les Crosstrek et Solterra

Ventes pour l'année en hausse de 72,2 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier

MISSISSAUGA, ON, le 6 mai 2024 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) célèbre le printemps et signe son meilleur avril à vie. Les ventes d'avril qui se chiffrent à 6 207 unités se classent au quatrième rang des meilleurs mois de vente de tous les temps. Les ventes d'avril 2024 ont bondi de 43,7 p. 100 par rapport à avril 2023 et les ventes à ce jour ont grimpé de 72,2 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier.

Les Crosstrek et Solterra continuent d'être en demande, chacune ayant enregistré son meilleur mois d'avril. La Crosstrek, qui engrange les mois record sans interruption depuis septembre 2023, s'est vendue à 2 572 exemplaires en avril. La Solterra entièrement électrique s'est vendue à 247 exemplaires.

La Subaru Crosstrek est toujours aussi populaire auprès des Canadiens grâce à son gabarit idéal, son caractère pratique et ses capacités toutes saisons dignes de Subaru. Habituée des récompenses, la Crosstrek a reçu deux fois de suite le prix « Meilleur VUS sous-compact » d'AutoHEBDO, trois fois de suite le prix « Meilleure valeur retenue dans la catégorie principale des VUS sous-compacts » décerné par Canadian Black Book et une huitième fois en neuf ans le prix « Meilleure Valeur Résiduelle dans le segment des petits VUS » dans le cadre des prix 2024 sur les valeurs résiduelles décernés par J.D. Power Canada ALG*.

Le Subaru Solterra a fait l'objet de plusieurs actualisations pour le millésime 2024, y compris un volant adoptant une nouvelle forme, le système d'alerte aux distractions DriverFocus, des durées de recharge réduites et la mention PREMIER CHOIX SÉCURITÉ décernée par l'IIHS (Insurance Institute for Highway Safety).

« Les véhicules Subaru offrent une tranquillité d'esprit tout au long de l'année", a déclaré Tomohiro Kubota, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada, Inc. « Alors que les Canadiens déremisent leur équipement de plein air en prévision des beaux jours, nos véhicules restent prêts à les emmener partout et n'importe où en toute sécurité, et en toute fiabilité. »

Avril 2024 6 207 Réel pour le mois 4 318 Année précédente (même mois) 1 889 Différence 43,7 % MÀCJ c. MPAD 23 930 2024 AÀCJ 13 858 2023 AÀCJ 10 072 Différence 72,7 % AÀCJ p/r à MPAD 6 207 T2 2024 4 318 T2 2023 1 889 Différence 43,7 % Ventes trimestrielles actuelles c. MPAD



*La Subaru Crosstrek conserve la valeur résiduelle projetée la plus élevée parmi les petits VUS dans le cadre de la remise de prix Meilleure valeur résiduelle de J.D. Power Canada ALG 2016-2022 et 2024 selon les prévisions de J.D. Power ALG pour les modèles 2016-2022 et 2024. Visitez le site Web jdpower.com/awards pour en savoir plus.

Au sujet de Subaru Canada , Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.subaru.ca ou le site www.pr.subaru.ca ou encore suivez @SubaruCanada sur X.

SOURCE Subaru Canada Inc.

Renseignements: Julie Lychak, Directrice RP, 905-568-4959, [email protected]; Madison Marple, Spécialiste RP, 905-568-4959, [email protected]; Sébastien Lajoie, Spécialiste RP, Région du Québec, 514-336-0600, [email protected]