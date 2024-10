MISSISSAUGA, ON, le 7 oct. 2024 /CNW/ - Subaru Canada Inc. (SCI) a atteint le jalon des 5 000 arbres plantés dans la foulée de son engagement Sans trace Canada et de ses efforts de conservation autour du programme En avant l'aventure - Parcs et de la Subaru Solterra 2024. Il s'agit du point de mi-parcours de son objectif de 10 000 arbres plantés.

En 2023, Subaru Canada et Sans trace Canada ont lancé l'engagement Sans trace présenté par Subaru. Cet engagement invite les propriétaires de Subaru ainsi que toute la population canadienne à être attentifs et respectueux lorsqu'ils s'aventurent sur le terrain de jeu naturel du Canada. Pour chaque participant qui prend l'engagement, un arbre sera planté au Canada. À ce jour, plus de 4 600 personnes ont pris cet engagement. Il s'agit d'un élément fondamental du programme En avant l'aventure - Parcs.

Amorçant sa quatrième année d'existence, ce programme inclut le concours des joyaux cachés En avant l'aventure Subaru, un partenariat avec divers parcs provinciaux dans le cadre de leurs programmes d'ambassadeurs, une initiative de carte d'entrée Découverte famille/groupe de Parcs Canada, ainsi que l'engagement Sans trace. Ce programme est une façon de mettre en lien les propriétaires de Subaru avec ce qu'ils affectionnent le plus : sortir et profiter de manière responsable de tout ce que notre pays a à offrir.

Un récent événement média en lien avec le programme En avant l'aventure - Parcs et la Subaru Solterra 2024 a donné lieu à une promesse de planter 400 arbres. Cet engagement aidera Subaru Canada à franchir le cap des 5 000 arbres plantés dans le cadre de son programme En avant l'aventure - Parcs.

La Subaru Solterra 2024 est le plus électrique des VUS, alliant les capacités, la sécurité, la fiabilité et la performance qu'on attend d'une Subaru. La Subaru Solterra a fait l'objet d'une multitude de mises à niveau pour le millésime 2024, dont un nouveau volant, le système de mitigation des distractions DriverFocus, des temps de recharge améliorés et une mention bonifiée de l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) pour 2024, soit MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+.

« Ces 5 000 arbres plantés représentent plus qu'un nombre », explique Tomohiro Kubota, président du conseil, président et chef de la direction de SCI. « C'est un engagement en faveur d'un avenir plus vert et d'une planète en meilleure santé. »

Les évaluations sont décernées par l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Consultez le www.iihs.org pour connaître les méthodes d'essai.

