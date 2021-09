Le nouveau moteur BOXER 2,4 L turbo livrant 271 ch et 258 lb-pi de couple est allié à une transmission manuelle 6 vitesses ou encore à la nouvelle transmission de performance Subaru. Aussi équipée de la traction intégrale symétrique Subaru et du système actif d'orientation du couple, la WRX se décline en cinq versions : WRX, Sport, Sport avec EyeSight, Sport-tech et Sport-tech avec EyeSight.

Des performances dignes de ce nom

À présent construite sur la plateforme globale Subaru qui augmente la sécurité, le silence de roulement et les prestations sur route, la WRX 2022 offre un confort de roulement et une tenue de route nettement améliorés en raison de la rigidité accrue et du centre de gravité plus bas. Un cadre interne complet et un usage plus généralisé d'adhésifs structuraux ont permis d'augmenter la rigidité en torsion de 28 % et la rigidité des points de fixation de la suspension de 75 %. La barre antiroulis arrière est à présent montée sur la carrosserie plutôt que sur la sous-carrosserie, ce qui contribue à réduire le roulis. Combinés, ces changements dans le design du châssis et de la structure autorisent une grande amélioration des réactions, de la stabilité et de la maîtrise.

La suspension à réglage de compétition procure un comportement sportif dans toutes les conditions, tandis que le plus grand débattement de la suspension rehausse la stabilité, l'adhérence en virage et la souplesse sur surfaces inégales. La géométrie optimisée de la suspension avant et une nouvelle direction à assistance électrique à deux pignons améliorent la précision de la direction, créant un senti plus naturel et des réactions plus vives aux interventions du conducteur.

Le nouveau moteur Subaru BOXER turbo de 2,4 L développe 271 ch à 5 600 tr/min et 258 lb-pi de couple sur une courbe plus plate qui se manifeste entre 2 000 et 5 200 tr/min. Les reprises et les accélérations ont été améliorées par rapport à celles de la génération précédente. La transmission manuelle à 6 vitesses est toujours de série et peut être remplacée par la nouvelle transmission de performance Subaru (SPT) livrable en option et alliée en exclusivité au système Subaru EyeSight de quatrième génération.

Avec cette SPT, la montée des vitesses se fait 30 % plus vite et les rétrogradations 50 % plus vite grâce au contrôle adaptatif des vitesses qui synchronise le régime moteur en rétrogradation au freinage. Le contrôle adaptatif des vitesses maintient le rapport idéal en virage et réagit plus rapidement en sortie de virage, pour bien réussir tous les points de corde. Les rapports des vitesses ont été revus à la baisse afin de favoriser les reprises, tandis que le rapport total a été augmenté. L'ajout d'un radiateur d'huile de transmission améliore le refroidissement en conduite sportive, augmentant du coup la durabilité de la SPT.

Rapide, même à l'arrêt

Pour 2022, la légendaire berline sport adopte une allure modernisée, mais tout aussi raffinée. La caisse large qui exprime une allure musclée se marie aux angles marqués de l'avant, des flancs et de l'arrière. La calandre hexagonale Subaru est flanquée des phares compacts à DEL et la prise d'air sur le capot accentue le look large et abaissé. Les ingénieurs ont grandement réduit le poids de la voiture en la dotant d'ailes avant en aluminium. À l'arrière, un becquet à profil bas, couleur carrosserie et intégré au coffre est livrable en option. Les feux arrière au nouveau design brillent tel un magma volcanique qui symbolise la puissance présente. La WRX 2022 est toujours équipée d'un système d'échappement sport avec silencieux double distinctif et quatre sorties.

Elle se pare d'une foule d'éléments esthétiques extérieurs, dont plusieurs présentent une fonction aérodynamique. Les sorties d'air à l'arrière des passages de roues avant contribuent à réduire la portance qui s'exerce sur les roues avant, ce qui permet d'améliorer la stabilité. D'autres sorties d'air sur le pare-chocs arrière réduisent la turbulence à l'arrière de la voiture, afin d'améliorer encore plus la stabilité et les prestations aérodynamiques. La résistance à l'air a été minimisée grâce à une texture aérodynamique appliquée sur les passages de roues moulés, sur les bas de caisse et sur le carénage inférieur du compartiment moteur. Ce carénage est aussi doté de canaux d'écoulement d'air visant à augmenter l'effet de sol, à la manière de nombreux bolides de course modernes.

Une fois à bord, vous ne voudrez plus en sortir

Le caractère haute performance de la WRX se ressent immédiatement dans le nouvel habitacle du millésime 2022. L'intérieur noir de série est orné de coutures rouges contrastantes et le volant avec partie inférieure plate est gainé de cuir. Les versions Sport et Sport avec EyeSight sont meublées de sièges tendus de tissu de catégorie supérieure, tandis que les modèles Sport-tech sont garnis d'Ultrasuede qui crée une ambiance haut de gamme. Des garnitures aux allures de carbone enjolivent l'habitacle et mettent en valeur le caractère sport de la WRX.

Dans la version d'entrée de gamme, un nouvel écran VGA de 7 po peut être divisé pour afficher d'un côté les fonctions multimédia et de l'autre les commandes de chauffage et de climatisation. Le nouvel écran de 11,6 po de style tablette du système d'infodivertissement prend la vedette au centre de la console des versions Sport et de gamme supérieure. C'est à cet écran que s'affichent les commandes de chauffage et climatisation, les commandes audio ainsi que les réglages et caractéristiques propres à la voiture. Le conducteur peut disposer les icônes des applications à son goût et l'affichage peut être divisé pour présenter deux types d'information en même temps, pour une meilleure interaction utilisateur et une expérience plus personnalisée. Les fonctionnalités CarPlay d'Apple, Android Auto et SiriusXM sont de série sur toutes les versions WRX. Les versions Sport-tech sont aussi équipées de la navigation et d'un système audio harman kardon de catégorie supérieure.

Caractéristiques de sécurité évoluées

En plus de hausser les performances de la nouvelle WRX, la plateforme globale Subaru ajoute aussi un facteur sécurité. En effet, la plus grande rigidité de la carrosserie fournit un comportement plus réactif, ce qui hausse la confiance et la maîtrise du conducteur en situation d'urgence ou d'évitement de collision. La WRX 2022 reçoit huit sacs gonflables de série, y compris le protège-genoux gonflable novateur pour le conducteur .

La technologie d'aide à la conduite Subaru de quatrième génération est livrée de série sur toutes les versions équipées de la transmission de performance Subaru. Cette technologie de nouvelle génération pilotée par un logiciel amélioré offre un champ de vision plus large et un servofrein électrique qui permet de réduire la distance de freinage lors d'un arrêt brusque. La plus récente version d'EyeSight comprend le nouveau système de braquage automatique d'urgence, le régulateur de vitesse adaptatif évolué avec retenue du véhicule, le freinage précollision, la gestion d'accélération précollision, l'aide au suivi de voie avec alerte de louvoiement, l'aide au centrage dans la voie et l'alerte de reprise de la circulation. Le système Subaru de détection de véhicules en approche et de surveillance d'angle mort, l'aide au changement de voie et l'alerte de trafic transversal à l'arrière sont inclus sur les versions Sport et Sport-tech, et le freinage automatique en marche arrière s'ajoute aux modèles EyeSight avec SPT.

Les toutes nouvelles WRX arriveront dans les salles d'exposition en 2022.

